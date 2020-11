Nadia Toffa, spuntano i messaggi scritti pochi giorni prima della morte

A distanza di più di un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, emergono tanti messaggi che la iena aveva appuntato prima di morire.

Una come lei non si dimentica. Un sorriso che rischiarava ogni menzogna: Nadia Toffa, nella sua breve vita, ha mostrato com’è importante lottare per la giustizia e la verità che purtroppo alcuni tendono ad oscurarci per i proprio interessi.

Un carattere che ha fatto paura a molti ed è per questo che Nadia aveva tra i tanti amici anche tantissimi ‘nemici’. Oggi a distanza di un anno dalla sua morte vengono alla luce i suoi ultimissimi messaggi, scritti prima di morire.

Nadia Toffa, gli ultimi messaggi

Una vita dedita al lavoro e alla famiglia. Per Nadia Toffa la ricerca della verità era un dovere morale. Ed è per questo che ha fatto sua, fino alle ossa, tante battaglie sociali. Indimenticabili, i suoi reportage sulla terra dei fuochi causa purtroppo di tantissimi tumori.

La Iena costretta a stare a casa per la terribile malattia che le aveva tolto le energie, negli ultimi giorni di vita ha voluto lasciare degli scritti, dei messaggi speciali. Considerazioni che fanno commuovere e riflettere sulla sua grandissima profondità d’animo.

Di recente, la madre della Toffa, la giornalista scomparsa lo scorso anno a causa del cancro, ha presentato il libro della figlia.

Margherita Rebuffoni ha mostrato al pubblico “Ti aspetterò tutta la vita”, la raccolta di pensieri e di storie della celebre conduttrice televisiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nadia Toffa Fans Club Official (@nadia_toffa_fans_club_)

La donna continua:

“Raccoglie tutte le sue storie, faticose, gioiose, speciali a volte incazzose.”

La Rebuffoni ha parlato a cuore aperto con Federica Panicucci nel corso di “Mattino Cinque” e si è confessata su alcune cose riguardanti la figlia.

Nadia Toffa è un tasto dolente per Mediaset. Una conduttrice di spessore, una persona solare ed energica che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti e che mai verrà dimenticata.

La giornalista de Le Iene “racconta tutta la verità”

Margherita Rebuffoni ha commosso i telespettatori di Mattino Cinque con il ricordo della figlia, alla quale era totalmente legata:

“Mi ha fatto promettere di pubblicare il libro e ho trovato 450 testi, una cosa infinita e non pensavo nemmeno fossero tanti.”

La signora Rebuffoni rivela a Federica Panicucci di aver anche recuperato un pensiero che la figlia aveva dedicato proprio a lei.

Si tratta di una bellissima poesia sull’amore, che lega indissolubilmente la madre alla propria figlia e che riduce la loro distanza.

Con i suoi scritti Nadia Toffa ha voluto aprirsi in un periodo tortuoso come quello della malattia. In queste storie “racconta tutta la verità” ed è giusto che i suoi fan le leggano e trovino conforto nelle sue parole.