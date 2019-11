Nadia Toffa ‘Una me*da, finalmente ha smesso di fare interviste’: l’odio sulla rete colpisce ancora la iena

Nadia Toffa continua ad essere protagonista di atti davvero orribili sul web. Gli haters non le danno pace nemmeno dopo la sua morte

Non è bastata la sua morte. Nadia Toffa continua ad essere il bersaglio di frecciatine e insulti davvero orribili sui social. La cosa più inquietante è che queste persone dal cuore di pietra le scrivono le peggior cose dove è ancora vivo il suo ricordo, ovvero sotto l’ultimo post social che la sua famiglia ha pubblicato dal suo account a poche ore dalla morte. Un dolce ricordo sporcato dalla cattiveria umana.

Nadia Toffa, anche dopo la morte massacrata dagli haters

Purtroppo, a certe cose nemmeno il destino più triste riesce a porre rimedio. Dopo la morte di Nadia Toffa in molti credevano che quell’ondata d’odio che puntualmente si scaricava sui social ogni volta che Nadia pubblicava un post, si arrestasse.Purtroppo è stato tutt’altro che così.

La bella iena indimenticabile, ha lasciato con le sue parole raccolte nel libro postumo pubblicato Non fate i bravi (a scopo benefico) dalla mamma, un’eredità immensa che forse non tutti sanno e sapranno cogliere al meglio.

Gli haters con le loro parole minano a distruggere gli ideali positivi e Nadia era l’eroina della positività. Una donna che sapeva benissimo, data l’acuta intelligenza, di avere ancora pochissimo tempo da vivere, ma allo stesso tempo viveva nella preghiera di un miracolo.

Nadia, non c’è pace per il suo spirito

La mamma Margherita ha raccontato più volte quanto male facessero alla sua Nadia tutte quelle parole cariche di odio cieco e ingiustificato. Eppure, continuano a piovere, sotto una dedica che dovrebbe solo commuovere, commenti obiettivamente osceni come questi che potete leggere qui sotto.

Si può non essere d’accordo con il suo pensiero, prima e dopo la sua morte, ma questo non significa avere il diritto di considerare positiva la sua morte solo per una questione di linearità con un pensiero contrapposto. Anche la becera ironia, dai tratti demenziali, sul suo cognome meriterebbe di essere bannata dai social quanto prima.