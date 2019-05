Nadia Toffa in riabilitazione dopo la chemioterapia, sui social la foto del medico che l’ha rimessa in piedi

Nadia Toffa ha rivelato di aver passato un periodo davvero bruttissimo. La iena ha postato una foto con il medico che l’ha curata come medico e amico

Una Nadia Toffa più stressata, stanca ma con lo stesso sorriso quella che vediamo nell’ultimo scatto postato sui social. La bella iena biondina ha voluto interagire con i suoi follower ancora una volta raccontato di questo periodo davvero molto brutto per lei e segnalando l’importanza di aver incontrato un uomo, un medico professionista, in grado di rimetterla in sesto.

Nadia Toffa ‘salvata’ dal Dottor Fabrizio Gardina

Una foto con il medico che l’ha letteralmente rimesso in sesto non poteva mancare nell’album di Nadia Toffa. La bella iena ha voluto omaggiare l’uomo che in questo periodo, con la sua professionalità e amicizia ha fatto il suo possibile per aiutarla a combattere quel male che purtroppo ancora l’affligge.

La iena ha smesso di far stare in pensiero tutti i suoi fan che temevano il suo silenzio prolungato. In genere, Nadia è stata sempre molto attiva, il fatto che stesse male si percepiva dalla sua assenza. Solo oggi però è chiaro a tutti che la iena ha vissuto un momento davvero bruttissimo.

Nadia, dopo l’intervento e la chemioterapia: un brutto momento

Stava così male Nadia Toffa che è stata costretta a rinunciare alle Iene e a condurre l’ultima puntata. Non l’avrebbe saltata per nulla al mando, ma quando viene a mancare la salute, manca tutto. Nadia però adesso sta meglio. Ha voluto rassicurare tutti i fan che stanno in pensiero per lei da sempre con un post in cui mostra il medico descrivendolo come il suo eroe.

In effetti, tanti angeli assistono in silenzio ogni giorno bambini, adulti e anziani negli ospedali. In Italia non c’è solo cattiva sanità, ci sono anche tanti medici bravi e che mettono passione e professionalità nel proprio lavoro.

Ecco la foto che ovviamente ha commosso i fan che hanno risposto con grande affetto.