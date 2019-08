Nadia Toffa ‘Il suo male al cervello era incurabile, lo sapeva’: la scioccante verità sul tumore della iena

Nadia Toffa aveva nascosto a tutti la gravità della sua malattia, una testimonianza preziosa dopo la sua morte arriva proprio da una persona che l’è stata molto vicina

Una donna, Nadia Toffa, che ha avuto la forza di far credere a tutti l’impossibile. Il tumore la stava spegnendo lentamente, eppure lei mostrava sempre un volto sorridente e la voglia di andare avanti finché la vita glielo permetteva.

Nadia Toffa, l’ex fidanzato rivela la vera entità della malattia

La conduttrice de Le Iene era affetta da un tipo di tumore davvero molto difficile da fronteggiare, il tumore al cervello. Nadia Toffa ha saputo sin dall’inizio, da quel primo malore, che la sua situazione lasciava ben poche speranze. Ed è questa la testimonianza da brividi che ha voluto rilasciare, in un’intervista a Di Più il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno.

Con lei, il ragazzo è stato fidanzato per ben 10 anni. Non è lui quel ragazzo che non si presentava alle chemio e che la trascurava, lui ci tiene a sottolinearlo. Anche perché, accanto a Nadia, lui ci è stato fino alla morte raccogliendo persino il suo ultimo desiderio: quello di volere un funerale celebrato dal parroco campano Maurizio Patriciello. Perché proprio lui? Perché come Nadia ha combattuto arduamente contro l’inquinamento dato dalla spazzatura smaltita in maniera illegale.

Nadia, il suo e rivela: ‘Il suo male era incurabile’

Nadia Toffa è sempre stata consapevole dalla gravità della sua situazione, del fatto che non le rimaneva molto da vivere. Eppure, ha voluto essere un esempio fino alla fine combattendo contro chi le augura del male e contro i limiti della medicina moderna. Le ha provate tutte, perché era una vera combattente, ma purtroppo il cancro ha avuto la meglio.

Ecco cosa ha svelato il suo ex:

“Lei aveva persuaso che ce l’avrebbe fatta nonostante il suo male fosse incurabile. Sapevamo tutti che purtroppo quella è scienza, quanto ti diagnosticano una cosa del genere non c’è grande dibattito: vai in ospedale, ti dicono le cose come stanno, che ha quella cosa lì e che devi curare quella roba lì. All’inizio non riesci a dire il suo nome, ma sai che cosa è.

Una verità struggente che nessuno poteva immaginarsi guardando il sorriso e la serenità di Nadia:

Sai che hai un tumore al cervello. E sai che ci dovrai lottare fino in fondo. Hai bisogno di fede, di coraggio, di struttura, cerchi di combattere contro qualche ma purtroppo sai come andrà a finire.”

Solo adesso si comprende con quanta paura e consapevolezza Nadia continuava a vivere dopo quel malore che l’ha reso noto il suo destino.