Nadia Toffa il diario prima della morte, le parole scritte durante i silenzi social: il libro che la iena voleva pubblicare

Nadia Toffa, la madre Margherita rende pubbliche le parole della figlia nei suoi ultimi giorni di vita: quando la malattia le sottraeva le energie anche per i social

Nonostante siano passati ormai alcuni mesi dalla morte della bravissima Iena di Canale Cinque Nadia Toffa, il suo ricordo è ancora molto vivo nei cuori di tantissime persone. La madre di Nadia, infatti, sente questo affetto sopratutto tramite social, dove la stessa ha annunciato che il prossimo 7 Novembre sarà disponibile il nuovo libro di Nadia “Fate i Bravi”.

Nadia Toffa i giorni di silenzio durante la malattia

Come in molti sanno, la bravissima Iena Nadia Toffa, è scomparsa l’agosto scorsa a causa di un tumore. La giovane è volata via troppo presto, ma è riuscita a lasciare un il segno con il suo sorriso nei cuori di molti italiani. La giovane infatti stava ormai combattendo con il tumore da tempo e nonostante le cure tempestive la giovane non ha mai perso le speranze di poter sconfiggere il male.

La Toffa infatti con il suo sorriso è riuscita a trasmettere tanta positività a molte di quelle persone che ancora oggi sono ammalate di tumore. Il suo coraggio e il suo sorriso sono state fonte di coraggio per tante persone e il suo ricordo ormai ancora oggi è indelebile.

La Toffa pubblica “Fate i bravi”

La giovane Nadia però prima di abbandonarci, ha scritto un altro libro “Fate i bravi”. A comunicare l’uscita del libro è stata proprio la madre di Nadia, che ha specificato che il libro è stato realizzato proprio in quei giorni di silenzio e raccoglie i pensieri scritti negli ultimi mesi della sua vita.

“Per me è importante condividere questa iniziativa – conclude – a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza”.

Purtroppo come tutti ricordano Nadia non è riuscita a sconfiggere il cancro, e dopo un anno e mezzo di dura battaglia contro questo brutto male e deceduta il 13 agosto del 2019.