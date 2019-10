Nadia Toffa appare una lettera a 2 mesi dalla morte sul suo profilo: le parole che commuovono i fan

Nadia Toffa se n’è andata ormai già due mesi fa. Era il 13 agosto quando la tv, la radio e il mondo di internet raccontava il tragico epilogo della sua vita

La notizia della morte della iena ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Ancora oggi si continua a parlare di lei, del suo valore e dell’esempio che ha dato alle nuove generazioni e a tutte le persone che, come lei, stanno attraversando battaglie ardue per la vita. Nadia Toffa ha lasciato il segno, un’impronta che nemmeno il tempo riuscirà a cancellare.

Sono già passati due mesi dal quel tragico giorno in cui il cancro ha segnato la fine della sua giovane vita. Un giorno che fa male e che ritorna attraverso le commoventi di una lettera apparsa sul suo profilo.

Nadia Toffa i fan non dimenticano

Una come lei non si dimentica e non passa mai. Qualcuno diceva che le persone che porti nel cuore non muoiono mai. Ed è esattamente quello che è successo a Nadia Toffa. L’hanno amata così tante persone che sembra ancora di poter parlare di lei al presente.

A due mesi dalla morte, i fan continuano a ricordarla come possono: leggendo i suoi libri, postando le sue foto, le sue frasi o semplicemente parlando di lei. Una lettera però ha commosso particolarmente, quella di una fan che ha voluto comunicare un’ultima volta con la iena, sperando che ovunque la sua anima si trovi possa ancora leggere le parole di chi l’ha ammirata e amata.

Nadia, le parole commoventi di una fan

La fan ha voluto scrivere proprio sul suo profilo instagram, quel profilo tanto criticato ma anche tanto seguito. Tantissimi i fan che ancora le mandano saluti, cuori e simboli di vicinanza e amore. Una in particolare ha voluto ricordarla attraverso una lettera piccola ma profonda: parole semplici ma che entrano nel cuore senza chiedere il permesso.

Dopo tanti messaggi di odio, questa lettera rincuora e fa sperare che in fondo c’è ancora tanta possibilità che il web non si trasformi in una giungla di animali in gabbia che sfogano la propria rabbia sputando parole piene d’odio e di violenza.

Noi speriamo che Nadia abbia avuto modo di vedere quante persone continuano a cercarla, ognuno a modo proprio.