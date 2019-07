Nadia Toffa ‘abbandonata dai colleghi’: pesa l’assenza, il triste dettaglio del post

Nadia Toffa, lasciata sola dai suoi amici VIP: i fan non hanno potuto ignorare un dettaglio sull’ultimo post pubblicato sui social

La conduttrice bresciana, Nadia Toffa, ha condiviso una settimana fa una nuova foto ma un dettaglio non è sfuggito alla sua grande famiglia virtuale.

Nadia Toffa tumore: il silenzio sui social

La conduttrice bresciana è da mesi che non interagisce più sui social come un tempo. Nel 2017, Nadia Toffa ha scoperto di essere malata, dopo un malore che l’ha colpita mentre era impegnata per le riprese di un servizio de Le Iene. Da quel momento, ha deciso di fare una scelta coraggiosa: condividere il suo percorso verso la guarigione con il popolo del web e di indossare un sorriso per combattere contro il tumore.

La Toffa era molto attiva sui social e non mancava mai di condividere la sua quotidianità e i suoi pensieri. Ma qualcosa è cambiato subito dopo l’annuncio della sua assenza all’ultima puntata della stagione del programma di Italia Uno in cui si informava che la conduttrice bresciana si stava sottoponendo a delle cure molto pesanti che avrebbero richiesto un riposo forzato. La scorsa settimana, la iena ha condiviso su Instagram una nuova foto insieme alla sua cagnolina Totò. Nadia Toffa, come sempre, appare sorridente con in braccio la sua amica a quattro zampe. Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

“Io e Totò unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti!”

Tuttavia, ai fan non è sfuggito un dettaglio.

La conduttrice bresciana lasciata sola dagli amici VIP

Diversamente dalle foto pubblicate precedentemente da Nadia Toffa, l’ultimo post sembra sia passato inosservato agli altri Vip. Se si confrontano i diversi post della conduttrice bresciana emerge che non ci sono né commenti né like da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo.

La foto pubblicata un mese fa, figurano diversi VIP tra. I vip l’hanno lasciata sola?