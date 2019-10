Nadia Toffa ha lasciato un vuoto tremendo con la sua morte. Il gesto inaspettato ha fatto crollare la mamma della iena

La mamma di Nadia Toffa non poteva rimanere indifferente di fronte al gesto che i fan hanno fatto per la sua iena, scomparsa prematuramente per via di una malattia che purtroppo ha avuto il sopravvento sulla sua salute. Se dà un lato c’è ancora qualche haters che si rallegra per la sua morte, dall’altro c’è il calore immenso e intramontabile dei suoi numerosissimi fan.

Nadia Toffa, la mamma in lacrime per il gesto dei fan

I fan non possono dimenticare una come lei. Nadia Toffa era speciale, una donna più unica che rara. La bella iena continua a vivere nel cuore dei fan. La sua dolce mamma non ha potuto fare a meno di commuoversi davanti ad un gesto così importante e forte da parte dei suoi tantissimi fan. In massa, i suoi fan hanno chiesto con una petizione on line, un regalo speciale per la famiglia di Nadia.

A lanciare la petizione è stata la neretina Alessandra Marotta: poche ore dopo il lancio tantissime firme sono arrivate: in un giro di pochissime settimane, la petizione ha raccolto 90mila firme. Tutto questo ha fatto commuovere tantissimo mamma Margherita.

Nadia, un reparto in ospedale prende il suo nome

Quelle firme sono riuscite nell’intento: la Giunta regionale di Puglia, presieduta da Michele Emiliano darà il nome della iena scomparsa il 13 agosto scorso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, città nella quale la Toffa ha lottato tanto. Mamma Margherita non poteva reggere l’emozione:

«Mi avete emozionato moltissimo con la vostra vicinanza a Nadia anche dopo la sua scomparsa. Siete stati un esercito di paladini nel sostenere l’intitolazione del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Margherita ha poi aggiunto:

Mi date molta forza, quella di continuare le battaglie lasciate aperte da lei. Per il giorno dell’intitolazione io ci sarò». La data dovrebbe essere fissata presto per la seconda metà di dicembre.

Non è la prima volta che il valore e l’impegno di Nadia viene formalmente riconosciuto. Già in passato c’è stato un bel gesto nei suoi confronti: la Toffa aveva ricevuto anche la cittadinanza onoraria della città, un onore per lei e per la categoria dei giornalista che spesso non vedono riconosciuti il loro impegno e la loro dedizione ai mali della società.