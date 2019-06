Nadia Toffa ‘Non vuole mostrare il volto’: sui social la foto cupa preoccupa i fan

Nadia Toffa è tornata sui social. Questa volta però la Iena ha preferito non farsi vedere pubblicando uno scatto che ha fatto insospettire i fan

Nadia Toffa sta attraversando un periodo molto difficile. La iena è sempre stata molto attiva sui social. Ha parlato della sua malattia, dal primo momento, in maniera chiara anche per eliminare un tabù della nostra società.

Il tumore però negli ultimi tempi era diventato più difficile da combattere ed è per questo che la iena è stata costretta a ricorrere all’aiuto di un altro esperto che l’ha letteralmente rimessa in piedi. Almeno è questo ciò che diceva nel suo ultimo post.

Nadia Toffa torna sui social ma non si fa vedere

La foto pubblicata sui social poche ore fa avrebbe in qualche modo, dovuto tranquillizzare i suoi followers. Ma tutti si sono accorti che la Iena ha scelto di postare una foto molto particolare: tutta sfocata, dove si percepiscono appena l’ombra sua e quella di Totò, la sua adorata cagnolina.

Le due ormai sono inseparabile. E’ un bene che nella sua vita ci sia una cagnolina dolce come lei. Un’ottima compagnia che non ha bisogno di tante spiegazioni per esserci sempre e comunque.

Nadia non vuole farsi vedere?

Ai fan è sorto il sospetto, guardando la foto, che Nadia Toffa non voglia farsi vedere. In effetti, lo scatto appare molto sfocato. Le due si distinguono a fatica. Ma perché non mettere una foto migliore? Forse Nadia non vuole farsi ancora vedere in volto. Le cure la stanno stancando molto. Il suo corpo è debilitato e ovviamente il suo aspetto fisico non è al top come sempre.

Noi ci auguriamo che la Iena torni a fare le sue bellissime foto sorridenti e spiritose con e senza la magica Totò. Manca Nadia, la sua solarità e la sua speranza. Lei lo sa, ed è per questo che ha voluto lasciare un segno anche appena accennato sui social.

Ovviamente lo scatto poco nitido e cupo ha insospettito e preoccupato i suoi fa che vorrebbero tornare a rivederla come prima.