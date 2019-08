‘Ho perso due organi per il cancro’: Nadia Toffa, il commovente messaggio di vicinanza del fanclub dopo il suo silenzio

Nadia Toffa non è più attiva sui social ormai da tempo. Come mai non risponde più? Il fanclub svela l’arcano rivelando il probabile motivo del suo ‘ritiro’

Nadia Toffa ha più volte raccontato, senza peli sulla lingua la sua malattia. Ha fatto tutto quello che si può fare per frenare il suo avanzamento. Purtroppo però la battaglia è diventata, giorno dopo giorno, più ardua. A darle manforte però il sostegno di tantissimi fan e di persone che non l’hanno mai voluta abbandonare, colleghi, amici e semplicemente fan.

Nadia Toffa, il fanclub rompe il silenzio sulla loro beniamina

Non è stato sicuramente facile scrivere questo messaggio per il titolare della pagina fan di Facebook di Nadia Toffa. Eh sì, la iena ha un numero davvero molto alto di persone che la seguono e che la amano. Il suo caratterino visto e sempre allegro ha fatto sì che tutti si affezionassero a lei.

La iena però per adesso si è chiusa in un silenzio che è andato ben oltre il normale. Di recente il flusso dei suoi post è lentamente diminuito. Ma adesso la sua assenza ha assunto una durata estremamente più lunga e preoccupante. Il suo funclub di Facebook non ha potuto fare a meno di riscontrare questa anomalia, ma ha dato una spiegazione giusta e logica sul motivo del silenzio di Nadia.

Nadia, l’amministratore del suo funclub e la vicinanza alla sua beniamina

Ha voluto presentarsi l’amministratore della pagina fan di Nadia Toffa su Facebook per dare più credibilità ad un post che serve in qualche modo per mettere a tacere tutti quelli che si fanno portavoci della verità sulla Iena e sulla sua salute.

Nadia Toffa sta continuando a lottare e il suo silenzio non deve per forza far temere il peggio. Chi ha lottato contro la malattia sa benissimo che arrivano momenti in cui è meglio evitare le luci, ritirarsi per concentrare le proprie energie perseguendo un unico scopo.

Un bellissimo e intenso messaggio, quello dell’amministratore che vogliamo condividere con tutti i fan della iena e che sicuramente fa riflettere. Lui stesso ha vissuto sulla sua pelle il cancro con conseguenze piuttosto forti, ma è riuscito nella sua lotta. Non possiamo che augurare lo stesso a Nadia.