Nadia Toffa, l’ultimo desiderio in punto di morte: il suo ex fidanzato in lacrime racconta gli ultimi istanti della iena

Nadia Toffa, le parole dell’ex fidanzato Massimiliano Ferrigno: “Ho raccolto il suo ultimo desiderio”

Sono passati poco più di dieci giorni dalla scomparsa di Nadia Toffa. La sua morte, oltre a lasciare un vuoto incolmabile nel cuore dei suo cari, ha anche stravolto la vita di tutti quelli che l’hanno amata tra cui il suo ex fidanzato, Massimiliano Ferrigno.

Nadia Toffa, parla il suo ex fidanzato

Il 13 agosto scorso ci ha lasciati per sempre uno dei volti più amati del piccolo schermo: Nadia Toffa. La conduttrice bresciana, dopo la scoperta della malattia, ha deciso di combattere la sua battaglia personale contro il tumore con grande forza e determinazione e i suoi appelli sui social sono un grido di speranza per chi, come lei, è costretto a fare i conti con questo brutto male. A pochi giorni dalla scomparsa della ‘iena’, torna a parlare il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno, uno degli autori storici de Le Iene.

I due sono stati insieme per dieci anni, una storia d’amore importante che è tramontata proprio quando la conduttrice 40enne ha scoperto di essere malata, dopo il malore che l’ha colpita in un albergo di Trieste. Il loro rapporto, nonostante la rottura avvenuta due anni prima, è sempre stato solido, Massimiliano Ferrigno è stato sempre accanto a lei ed è per questo che l’uomo ha raccolto il suo ultimo desiderio che ha espresso poco prima di lasciare questo mondo.

L’ultimo desiderio della conduttrice bresciana

Massimiliano Ferrigno ha rilasciato un’intervista sul nuovo numero del settimanale Di Più, in edicola oggi 24 agosto 2019, in cui precisa:

“ (…) Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”

Poco prima di morire, Nadia Toffa ha espresso il desidero di avere don Maurizio Patriciello ai suoi funerali.