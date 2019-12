Dopo Nadia Toffa, l’addio di un’altra iena: l’annuncio sui social lascia i fan senza parole

Il programma di Italia Uno perde un altro volto noto dopo quello di Nadia Toffa: la iena in questione ha scritto un annuncio sui social

Giulio Golia volto storico delle Iene lascia tutti senza parole annunciando di prendersi una pausa. I fan temono di perdere anche lui dopo l’amatissima Nadia Toffa

Giulio e Nadia volti storici delle Iene e grandi amici

Il programma di Italia1 Le Iene da molti anni incolla al televisore tantissimi telespettatori grazie ai servizi di inchiesta sempre nuovi, importanti e a volte decisivi alla risoluzione di casi di cronaca.

La formula funziona anche grazie agli inviati e ai conduttori che negli anni si sono succeduti, tra cui alcuni di essi sono indissolubilmente legati al programma.

E’ il caso ad esempio di Nadia Toffa, indimenticabile inviata e poi conduttrice che si è fatta amare per la sua professionalità e per la sua grande forza ed umanità che non ha perso nemmeno nel lungo periodo di malattia che l’ha portata alla morte per tumore cerebrale questa estate.

Proprio Giulio Golia era uno dei più legati a Nadia, per lavoro e per la grande amicizia che era cresciuta anno dopo anno dietro il bancone del programma e dopo la sua scomparsa ha postato varie foto con l’amica dedicandole delle bellissime parole.

L’annuncio di Giulio Golia sui social

Il 2019 non è stato un anno facile per Golia, che come riporta Velvetgossip ha perso non solo l’amica Nadia ma anche la mamma con immenso dolore come si può immaginare.

Eppure è sempre tornato ai suoi servizi con l’ironia e la sensibilità che lo contraddistingue.

Inviato storico fin dal 1998 ricoprendo vari ruoli tra cui Totò Fattazzo, Giulio Hulko, e Boccione, sempre con la finalità di smascherare ingiustizie e “furberie” tutte all’italiana, è approdato anche alla conduzione del programma.

Dietro la scrivania con Matteo Viviani e Filippo Roma ha concluso la stagione in corso delle Iene proprio domenica 22.

Il post che ha condiviso in seguito ha impensierito i fan di Giulio che sperano che il suo sia solo un addio momentaneo:

“Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle, la divisa da Iene, che oramai mi accompagna da più di 20 anni”

I fan sperano che sia solo un arrivederci, per passare le fesitività con la famiglia e che nel 2020 Giulio sarà ancora in prima fila tra le Iene!

Rendendosi conto dell’equivocità delle sue parole, Giulio ha subito scritto un altro post in cui rivela qual è la sua verità: