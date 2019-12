Come è ormai noto a seguito della morte di Nadia Toffa, la giornalista scomparsa dopo una lunga lotta contro il tumore al cervello lo scorso 13 Agosto, è stato pubblicato post-mortem lo scorso 7 Novembre un libro contenente le memorie della Iena, ‘Non fate i bravi’.

A presentarlo anche la madre Margherita, nelle sue numerose interviste susseguitesi nell’ultimo periodo. I proventi del manoscritto saranno devoluti interamente in beneficenza, alla Fondazione Nadia Toffa, la quale si impegnerà principalmente nella ricerca oncologica, e per la ‘Terra dei Fuochi’ a cui lei teneva particolarmente.

Ma con la presentazione della fondazione, la famiglia annuncia anche la chiusura del Profilo Twitter di Nadia. La notizia ha dato subito scandalo. Scopriamo di più.

Poche ore fa, la famiglia di Nadia Toffa, ha annunciato con un post su Twitter la prossima chiusura del profilo social della giornalista. Quando? Il tutto sarebbe previsto a seguito della presentazione uffciale della Fondazione Nadia Toffa.

La chiusurà coinvolgerà solo il profilo Twitter mentre, su Facebook e Instagram sarà possibile seguire le evoluzioni e le attività della fondazione.

Ecco di seguito il post pubblicato dalla famiglia della Iena poche ore fa (l’articola continua dopo il post):

L’annuncio della Famiglia della giornalista delle ‘Iene’ ha scatenato la bufera sui social. I fan infatti si chiedono che fine farà quello che rappresenta un diario di bordo, che racchiude i pensieri, le emozioni, le preoccupazioni, le memorie di Nadia Toffa:

e ancora:

‘Non è giusto, per favore non chiudetelo lasciate come ricordo di Nadia i suoi tweet in modo da poterli leggere e rileggere’