‘Una cogl**na morta’ Nadia Toffa brutalmente offesa davanti alla famiglia: di nuovo attacchi dagli haters

Continuano imperterrite le offese a Nadia Toffa, la giornalista scomparsa lo scorso 13 Agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro il tumore. Gli abberranti insulti degli haters su Instagram davanti alla famiglia

Sono trascorsi circa 5 mesi da quando Nadia Toffa è venuta a mancare a seguito di una lunga battaglia contro un devastante tumore al cervello.

E’ stata per tutti un’icona di cultura, saggezza e coraggio, ragioni per le quali ancora oggi viene ricordata con affetto.

Ma come accadeva purtroppo quando era in vita, anche dopo la sua morte il suo nome riecheggia dalle fauci degli ‘odiatori seriali’ i quali continuano imperterriti ad attaccarla e commentare i suoi post sui social, con battute infelici. Scopriamo di più.

Gli haters contro Nadia Toffa

Non si arresta sui social la cattiveria degli haters, i quali nonostante la morte atroce e prematura della giornalista continuano ad insultarla, pur sapendo che quei dolorosi commenti possano essere letti dalla sua famiglia, dilaniata dal dolore per la sua scomparsa.

Durante le feste di natale così, al di sotto degli ultimi post social della Iena si legge:

E’ questo quello che si legge tra i post della Iena scomparsa. Fortunatamente chi l’ha sempre amata e sostenuta durante i momenti più difficili, è sempre pronto a difenderla da questi attacchi sterili e intrisi di cattiveria.

Nadia Toffa, il suo ultimo progetto portato avanti dalla sua cara mamma Margherita

Un modo per ricordarla e per averla sempre accanto, rivela mamma Margherita nelle sue ultime interviste, occuparsi dell’ultimo grande progetto, la Fondazione Nadia Toffa.

Perchè Nadia era una persona ambiziosa, buona e tesa sempre al prossimo, ed è per questo che con i proventi del suo ultimo libro pubblicato post mortem ‘Non fate i Bravi’ e la generosità di chi crede nel suo progetto ha deciso di lasciarci in eredità la sua Onlus che si occupa della raccolta fondi per la ricerca contro il tumore e altre e numerose campagne benefiche a favore dei ‘più deboli’, care alla Iena.