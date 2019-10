Nadia Toffa, le parole prima di morire: la mamma rivela gli ultimi giorni di vita in un libro

Nadia Toffa, il commovente annuncio sui social della mamma a pochi mesi dalla sua scomparsa

Una ferita ancora aperta quella lasciata dalla scomparsa di Nadia Toffa. La giornalista bresciana si è spenta il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia personale contro il tumore. A pochi mesi dalla sua morte, ecco che mamma Margherita fa un annuncio commovente sui social. La mamma della conduttrice a ha svelato l’ultimo desiderio della figlia poco prima di lasciare questo mondo.

Nadia Toffa: il suo desiderio

Sono passati poco più di due mesi da quel tragico giorno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di amici e parenti della giornalista, stroncata a soli 40 anni da un tumore cerebrale. Il suo ricordo è vivissimo nella mente di tutti i suoi cari e questo mese in occasione della prima puntata de Le Iene, i suoi colleghi l’hanno ricorda con un servizio inedito seguito da un applauso da brividi.

La sua battaglia contro la malattia è stata documentata sui social e le sue parole, ancora oggi, sono un grido di speranza per chi si trova a fare i conti con questo brutto male. A pochi mesi dalla sua scomparsa, la mamma della giornalista bresciana ha pubblicato un annuncio che ha commosso il popolo del web. Per quale motivo? Margherita ha annunciato che tra una settimana è in uscita il nuovo libro di sua figlia che raccoglie i suoi pensieri.

L’annuncio sui social

Una notizia che ha sconvolto l’intero Paese. Poco più di due mesi fa ci ha lasciato per sempre Nadia Toffa. Negli ultimi mesi, la conduttrice bresciana ha scritto un libro e ha chiesto alla mamma di pubblicare dopo la sua morte.

Tramite social, Margherita ha annunciato che il prossimo 7 novembre uscirà in tutte le librerie ‘Non fate i bravi’, una raccolta di pensieri della giornalista durante i suoi ultimi mesi di vita.