‘Nadia Toffa è ancora viva, è qui’: la testimonianza da brividi che riporta la Iena tra i fan

‘Nadia Toffa è ancora viva’, il messaggio pubblicato sulla bacheca della Iena poche ore fa sconvolge il web riportando la iena indietro

Nadia Toffa ritorna a far parlare di se perchè è stata per tutti un esempio di umiltà e coraggio, nel combattere la sua grande battaglia contro un mostro spesso invincibile.

Ma è stata anche un esempio di solidarietà e amore, perché come dichiarò la sua mamma Margherita, Nadia aveva ‘un cuore grande’ e pensava prima agli altri piuttosto che a se stessa.

E parlando sempre della nostra ‘Iena’, poche ore fa commento molto singolare sul suo profilo social di Instagram ha attirato l’attenzione di milione fan. Scopriamo di più.

Nadia: ‘E’ ancora viva’

L’iconico volto de ‘Le Iene’ nel corso della sua carriera in nome dei più deboli ha combattuto numerose battaglie dalle inchieste sull’Ilva di Taranto con i suoi servizi sull’inquinamento della città pugliese a quella della Terra Dei Fuochi dove sono sotterrati una quantità abnorme di rifiuti tossici e speciali.

Tutto ciò schierandosi dalla parte delle famiglie, dando loro la voce affinché ricevessero la giustizia che meritavano, perché fosse fatto qualcosa al fine di minimizzare i casi sempre più crescenti di tumore soprattutto in età pediatrica.

Un mostro, o meglio il bastardo come lei amava definirlo, contro cui nonostante la determinazione e le cure pesanti, ha purtroppo prevalso.

Ma l’ultimo messaggio che è apparso sui social, oltre a stupire fa rinascere nei cuori di chi, la speranza.

Il messaggio sui social commuove tutti

Poche ore fa, sui social un utente ha lasciato al di sotto di uno degli ultimi post di Nadia Toffa un messaggio che ha conquistato milioni di fan.

‘Nadia Toffa non è morta’, ma vive, dice la fan. La giornalista che ci ha lasciati lo scorso 13 Agosto, seppur non presente fisicamente, rivive ogni giorno nei cuori di chi l’ha amata e porta dentro di se il suo ricordo, come quello di una donna caparbia e umile, e dal sorriso contagioso e indimenticabile.

Ecco il messaggio scritto dall’utente sul suo profilo social che ha commosso il web: