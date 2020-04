L’ultimo messaggio, Nadia Toffa: a 8 mesi dalla morte lo straziante post della collega

Sono trascorsi 8 mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa, nel giorno del mesiversario della sua dipartita lo straziante messaggio della sua collega sui social

In questi giorni di feste Pasquali, è ricorso l’ottavo mesiversario della scomparsa di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene, che perso la sua battaglia contro una forma di cancro al cervello molto aggressiva che cel’ha portata via all’età di soli 40 anni.

In questi ultimi giorni Mamma Margherita con l’aiuto di Gianluigi Nuzzi, Conduttore di Quarto Grado ha reso noto su Instagram un breve video, recante la vita inedita della Iena, una dolcissima bambina, una giovane donna piena di sogni e ambizioni.

Poche ore fa, la giornalista ritorna sotto i riflettori, a seguito dello straziante messaggio e post in sua memoria da parte della sua collega, de Le Iene. Scopriamo di più.

L’ultimo messaggio a Nadia Toffa

La giornalista d’inchieste molto amata è rimasta indelebile nel cuore di tutti, in particolare dei suoi colleghi i quali hanno avuto modo di poterla apprezzare non solo sul lato professionale ma anche umano, così come i tanti protagonisti dei suoi servizi.

In occasione del mesiversario della sua morte, la collega Alessia Marcuzzi ha voluto dedicarle un pensiero direttamente sul suo canale social.

Un messaggio dolcissimo e straziante al contempo che ha conquistato e commosso i follower sui social.

Lo straziante messaggio in memoria della Iena

Poche ore fa Alessia Marcuzzi ha pubblicato un dolcissimo scatto che ritrae la sua bambina, la piccola Mia, intenta a disegnare un fiore con un rametto sulla sabbia bagnata.

Lo scatto è accompagnato da un criptico ‘Per te’. Nonostante non l’avesse esplicitato, tutti hanno capito che il suo pensiero era rivolto alla sua collega e amica Nadia Toffa, scomparsa 8 mesi fa.

Il post sui social è stato accolto dai fan con commozione, riunendosi anche loro in un dolcissimo ricordo della Iena:

‘Un modo dolcissimo per ricordare Nadia’

Ecco la dedica di Alessia Marcuzzi a Nadia Toffa: