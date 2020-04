Chi è Myriam Catania, la nota attrice e doppiatrice italiana, ex moglie di Luca Argentero, impegnata con Quentin Kammermann e madre del piccolo Jacques

Scopriamo tutti i segreti di Myriam Catania, dall’infanzia con la madre Rossella Izzo ai primi lavori nel mondo della televisione come attrice e doppiatrice, dalla lunga relazione con Luca Argentero fino ad arrivare all’attuale con Quentin Kammermann, che ha portato alla nascita del piccolo Jacques.

Chi è Myriam Catania

Nasce a Roma, il 12 dicembre del 1979, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

La donna è un’attrice e doppiatrice italiana, figlia di Rossella Izzo, della quale segue le orme iniziando a lavorare da giovanissima nel mondo dello spettacolo.

Sin da piccola compare in numerose fiction tv, come Le ali della vita con Sabrina Ferilli, e doppia varie attrici del calibro di Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica e Nikki Cox nella serie Nikki.

Nel 2015 riceve il Leggio d’oro per la miglior interpretazione femminile grazie al suo doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game.

Vita privata e curiosità

L’attrice è stata impegnata per molti anni con il noto attore italiano Luca Argentero. I due si sono conosciuti nel 2004 e, dopo 5 anni di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. Dopo vari tiri e molla avvenuti nel 2016, la coppia si separa definitivamente.

Dopo la rottura con Argentero, la Catania conosce Quentin Kammermann, con il quale è amore a prima vista. Dal loro rapporto arriva il primo figlio, Jacques, venuto al mondo a maggio nel 2017. Non si hanno molte informazioni relative a Kammermann. Di lui è noto sia un pubblicitario di nazionalità francese. La coppia si incontra per la prima volta nel 2016 grazie a un incontro casuale avvenuto a Ibiza.