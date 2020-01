Perché le mutandine hanno dei fiocchi cuciti sopra? Hanno una funziona specifica

Perché le mutandine hanno dei fiocchi cuciti sul fronte? Ecco la risposta.

Mutandine con fiocco: perché c’è questo grazioso ornamento sulla parte frontale?

Anche se questa è una tradizione a cui le donne si sono abituate, può nascere la domanda seguente: perché ci sono questi fiocchetti su ogni capo intimo?

Molti presumevano che il fatto di avere un arco davanti alle mutandine fosse usato per aiutare le donne a vestirsi al buio nei giorni in cui non c’era elettricità e che avevano bisogno di alzarsi presto per gestire la famiglia.

Adesso si potrebbe giustificare dicendo che il fiocchetto è un ornamento carino, femminile, evoca l’innocenza e facilita il vestirsi frettolosamente al mattino.

Quanto alle radici della tradizione? Viene dai giorni preelastici, quando le mutande erano tenute in posizione da un po’ di nastro infilato attraverso il laccio degli occhielli in cima.

Il piccolo fiocco è dove era legato quel nastro, e ovviamente è nella parte anteriore perché è il posto più semplice per fare qualcosa del genere.

Per non essere esclusi, gli uomini durante il Medioevo una volta avevano gli archi sugli indumenti intimi per impedire loro di far cadere le mutande che portavano.

Una tradizione che si porta avanti dal Medioevo

Anche se il fiocchetto affonda le proprie radici nel medioevo, tale tradizione resta ancora viva nella nostra cultura ma non come gancio sul quale far poggiare il peso delle mutande, ma – più che altro – come motivo di abbellimento.

Oggigiorno, si possono acquistare diversi slip da donna: semplici, in cotone, in pizzo, in microfibra e molti altri materiali e, nella gran parte dei casi – ci sarà sempre un fiocchetto che ci ricorderà questo pezzo di storia.

Fortunamente, al giorno d’oggi, le mutande si reggono da sole. Ma pensate a che stress era indossare degl slip che, per star su, dovevano far leva su un nodo?