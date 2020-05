Must have estate 2020, i capi irresistibili da avere assolutamente nell’armadio

I must have per l’estate 2020 sono colorati, leggeri e in tessuti naturali. Vediamo quali avere assolutamente nell’armadio.

Dopo la quarantena si può tornare ad uscire di casa e cresce la voglia di libertà anche per quanto riguarda i must have moda per l’estate 2020.

Voglia di libertà

I must have per l’estate 2020 rappresentano il senso di libertà che le persone ricercano dopo la quarantena obbligatoria. Il settore della moda e degli accessori è stato uno dei più penalizzati dalla pandemia. E, ancora adesso, con le nuove regolamentazioni, bisogna dimenticare lo shopping che si faceva prima. Spesso, in negozio, i capi non si possono ne provare ne toccare a mani nude.

Nonostante questo, in questa nuova normalità, i capi da avere assolutamente nel proprio armadio diventano comodi, naturali e dal senso di libertà. Vediamo quali sono.

I must have

Non appena i negozi hanno aperto, uno dei capi più ricercati ed acquistati, è stata la camicia bianca. Utilissima anche in smart working, oltre al modello classico è stata reinterpretata. Che sia over size, dalle maniche a sbuffo o che lascia la pancia scoperta, la camicia bianca deve essere nel tuo guardaroba. Grazie alla sua versatilità si presta alla creazione di centinaia di look.

La voglia di libertà si esprime soprattutto attraverso i sandali. In particolare, quelli con il tacco in legno che rievoca la natura e, ovviamente, gli anni ’70. Perfetti da indossare con i jeans ma anche con i vestiti mini o maxi.

Se hai voglia di un capo intelligente e versatile per l’estate, non possono mancare gli shorts. Super corti per chi se li può permettere o a mo bi bermuda che sfiorano il ginocchio, i pantaloncini sono perfetti con i crop topo ma anche con la sopra citata camicia bianca.

Ultimo ma non ultimo, l’abito chemisier da indossare anche aperto a mo di spolverino.