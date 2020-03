Musica che Unisce è l’evento in programma martedì, 31 marzo 2020 dalle ore 20.35, che coinvolge gli artisti italiani nella raccolta fondi per l’emergenza sanitaria italiana

Scopriamo tutti i dettagli riguardanti “Musica che Unisce“, l’evento di beneficenza per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile, al quale parteciperanno cantanti, attori, ballerini, sportivi e altri noti personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Cos’è Musica che Unisce

Musica che Unisce è un evento di beneficenza, in programma per martedì 31 marzo 2020 a partire dalle ore 20.35, in prima serata su Rai1.

L’evento verrà trasmesso contemporaneamente su tutte le piattaforme multimediali Rai, come RaiPlay, e sui canali ufficiali di YouTube e Facebook. Inoltre verrà mandato in streaming sul sito dell’iniziativa, musicacheunisce.it, e sui canali social dedicati.

Lo spettacolo nasce per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria italiana attuale provocata dallo scoppio delle pandemia da Coronavirus.

I cantanti partecipanti

Tutti gli artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa regaleranno al pubblico inediti video set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni.

Un’unica video playlist, un lungo flusso di musica condivisa, con l’obiettivo di raccogliere fondi e di ricordare al pubblico l’importanza della connessione tra esseri umani.

I cantanti in scaletta saranno Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin, Marco Mengoni.

L’adesione di attori e sportivi

Non solo cantanti e musicisti, anche attori del calibro di Luca Zingaretti, Pierfrancesco Favino, Virginia Raffaele, Enrico Brignano e Paola Cortellesi, giornalisti come Vincenzo Mollica e ballerini come Roberto Bolle.

Tanti anche i personaggi del mondo dello sport come Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e molti altri.