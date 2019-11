Museo del Prado, Google festeggia i suoi 200 anni con il doodle del 19 novembre

Google festeggia il Museo del Prado con il doodle del 19 novembre: 200 anni di pura cultura e bellezza a Madrid!

Il doodle di Google del 19 novembre è dedicato al Museo del Prado, con sede a Madrid – uno dei più importanti del mondo paritario solo al Louvre.

Il doodle di Google del 19 novembre

Oggi si festeggiano i 200 anni di questo Museo straordinario che ha sede a Madrid – Spagna – e che al suo interno possiede tra le opere più belle e famose.

Gli artisti ospitati non solo solo spagnoli e fiamminghi ma anche italaliani, con pezzi unici nel loro genere che tendono a togliere il fiato. L’edificio è stato realizzato da Carlo III di Spagna nel 1785 ma è stato il genio unico dell’architetto De Villanueva a renderlo così straordinario.

Una volta edificato il suo utilizzo venne adibito ai militari e dopo la guerra non aveva più quella rara bellezza di prima. Ferdinando VII e sua moglie Maria Isabella di Braganza decisero di non lasciarlo così ma di donargli una vita nuova – una facciata e una luce per renderlo unico e ricordato nel tempo.

Grazie ai disegni di Aguado – allievo di Villanueva – l’edificio viene inaugurato il 19 novembre 1819.

Un pezzo unico nel cuore di Madrid con 8600 quadri e 700 sculture, con visitatori che ogni giorno ne ammirano la bellezza, lasciandosi ispirare anche dal palazzo in sé stesso – un pezzo di storia straodinaria con una doppia vita e che permette un tuffo nel passato non indifferente.

Google oggi ricorda questo anniversario – e duecento anni non sono pochi – spiegando che

“il museo guarda al futuro con i suoi 200 anni, facendo in modo che la diversità venga apprezzata ancora all’alba del suo terzo secolo”

Al fine che anche la tecnologia entri a far parte di questo mondo costruito quando tutto questo ancora non era possibile!

Buon compleanno Museo del Prado