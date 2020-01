I musei più visitati nel 2019 crescono. Crescita della Galleria Nazionale delle Marche ed i musei napoletani. Il ministro Franceschini parla di risultati straordinari.

I musei italiani sono ben noti in tutto il mondo. Sono appena usciti i dati riguardanti l’affluenza e anche per il 2019 il Colosseo resta in testa, con ben 7,5 milioni di visitatoti, confermandosi come meta culturale più amata. Seguono gli Uffizi con 4,4 milioni di ingressi, poi gli scavi di Pompei che ha visto una crescita rispetto al 2018, con un incremento di 160.000 presenze in più con circa 4 milioni di visitatori.

La classifica dei più visitati

La classifica – come evidenzia il TgCom – vede una top 30 di musei e parchi archeologici statali. Tra conferme e nuove scoperte, come per esempio la Galleria Nazionale delle Marche che ha un incremento altissimo pari al 36,8%. Il Ministro Dario Franceschini ha parlato di questi dati, come di

“Risultati straordinari”

Un’importante crescita è stata registrata anche dai musei della città di Napoli, che vede come primo della città il Museo di Capodimonte che ha avuto un incremento del 34%, con una crescita di quasi 253.000 visitatori, entrando nella top 30 scalando quattro posizioni in classifica. Anche Castel Sant’Elmo ha un incremento del 18,7%, come anche il Palazzo Reale con un +11%. Salgono anche le Terme di Caracalla a Roma, con un aumento del 10,9% oltre al Castello di Miramare a Trieste, con una crescita del 10,7% di ingressi.

Abbiamo anche ottimi risultati per il Palazzo Ducale di Mantova che sale dai 324.000 agli oltre 346.000 visitatori, registrando un +7%, arrivando alla posizione numero 18 della classifica. In totale, la top 30 dei musei e parchi archeologici in Italia possono vantare solo nel 2019 quasi 30 milioni di visitatori, cioè un incremento del 2,4% circa 700.000 rispetto al 2018.