Si sente male durante la Dad: muore una quindicenne in provincia di...

Una studentessa del liceo artistico Calò di Grottaglie ha accusato un malore ed è morta mentre seguiva una lezione a distanza.

A trovarla sono stati i genitori.

Un malore mentre era a lezione in Dad

La 15enne deceduta studiava presso il liceo artistico di Calò di Grottaglie, e al momento del malore si trovava da sola in casa, nella frazione di Uggiano Montefusco (frazione di Manduria).

La ragazza stava seguendo la lezione con la didattica a distanza.

La giovane frequentava il terzo anno e durante l’appello delle 8 del mattino aveva risposto senza alcun problema. Tuttavia in seguito l’adolescente avrebbe avuto problemi a connettersi con la lezione, e questo è accaduto fino alle ultime due ore di lezione.

Quello deve essere stato il momento in cui la giovane ha avuto il malore che poi l’ha stroncata.

A fare la triste scoperta sono stati i genitori, che al rientro alla loro abitazione hanno trovato la figlia sul pavimento priva di coscienza. A quel punto hanno chiamato i soccorsi.

Inutili i soccorsi

In soccorso della ragazza sono partiti tre mezzi da Torricella, Fragagnano e Francavilla Fontana, che trasportavano gli operatori del 118, i quali una volta giunti all’abitazione, hanno tentato di rianimarla, ma è stato tutto vano.

Ogni tentativo di rianimare la ragazza si è dimostrato vano.

Durante il blocco della connessione della giovane, ne gli insegnanti ne i compagni di classe si sono accorti di nulla.

Come riferito anche dalla Repubblica, in effetti la giovane non era inquadrata dalla telecamera del dispositivo che aveva usato dalla mattina.

E’ stato il suo insegnante di italiano, presente nelle ultime due ore di lezione, che avrebbe visto la situazione presente in casa alle 12, una volta ristabilita la connessione.

Quello che ha potuto vedere è stato il dolore dei genitori davanti al monitor su cui seguiva la lezione la figlia.