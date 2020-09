Amerete la ricetta dei Muffin alla zucca senza farina e zucchero: facile, veloce, dietetica e favolosa. Sono morbidi, soffici e dolcissimi.

I Muffin alla zucca senza zucchero e farina sono dei dolcetti mono porzione a cui non saprete resistere una volta assaggiati: diventeranno il vostro nuovo dolce preferito.

Il sapore dolce e avvolgente di questi muffin vi conquisterà: la vaniglia, la cannella, l’olio di cocco e la zucca stessa conferiscono naturale dolcezza all’impasto senza bisogno di aggiungere zucchero.

Vi starete chiedendo perché il sapore è dolce e invitante se non c’è lo zucchero? Il loro dolce sapore è dato proprio dagli speciali ingredienti che utilizzerete già naturalmente dolci.

Aggiungerete giusto qualche cucchiaino di miele alla preparazione per un risultato finale invidiabile: vi chiederanno tutti la ricetta, assicurato!

Un dolce facilissimo e veloce da preparare in un battibaleno: in 6 minuti sarete pronti per infornare i vostri stupefacenti Muffin alla zucca senza farina e zucchero.

Una ricetta sana, genuina e leggera per accompagnare colazioni fantastiche e merende gustose.

Consiglio del pasticcere

Se volete renderli ancora più buoni e golosi aggiungete alla lista ingredienti una di queste proposte:

2 manciate di gocce di cioccolato da mettere nell’impasto

1 pezzetto di cioccolato extra fondente in ogni muffin prima di infornarli

noci sbriciolate da spolverare sulla superficie dei muffin prima di infornarli

Segui tutti i passaggi elencati nella ricetta per realizzare dei muffin alla zucchero senza farina e zucchero strepitosi.

Muffin alla zucca senza farina e zucchero

Ingredienti

4 uova grandi

250g zucca già pulita

50g farina di cocco

40g farina di mandorle

50g fecola di patate

1 bustina lievito per dolci

1 fialetta estratto di vaniglia

1 cucchiaino di cannella in polvere

3 cucchiai di miele di acacia

35g olio di cocco

zucchero a velo per decorare

Procedimento

Come primo passaggio cuoci la zucca a vapore e poi schiacciatela in un passino per fargli perdere i liquidi in eccesso. Infine frullatela in un mixer. Preriscaldate il forno a 200° e imburrate gli stampini di silicone per muffin oppure mettete gli stampini di carta all’interno delle formine. In una ciotola rompete le uova e versateci sia miele che vaniglia, mescolate con una frusta e poi unite anche la purea di zucca. Unite poi l’olio di cocco sciolto a bagnomaria, la cannella, la farina di mandorle e di cocco. Mescolate con una frusta manuale. Setacciate lievito e fecola di patate e uniteli all’impasto. Mescolate fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Versate l’impasto negli stampini riempiendoli per 2/3. Infornate a 200° per 25 minuti. Fate la prova stecchino al termine dei 25 minuti e solo quando saranno ben cotti tirateli fuori dal forno. Lasciateli raffreddare e infine spolverateli con lo zucchero a velo prima di mangiarli.

Buona merenda!

