Mr Wrong, PRIMA SERATA e trame al 19 giugno 2021: Ezgi gelosa di Yesmin

Settimana piena di sorprese per i fan della soap turca con Can Yaman, doppio appuntamento col daytime ed una prima serata d’eccezione!

Lunedì 14 giugno 2021 i fan di Can Yaman potranno godere di un doppio appuntamento: ecco tutte le trame di Mr Wrong della prossima settimana!

Mr Wrong, puntata pomeridiana del 14 giugno 2021: Ezgi e Ozgur sono salvi!

Le puntate settimanali della soap turca con Can Yaman che è già un nuovo fenomeno televisivo iniziano con la disavventura che vede coinvolti i due protagonisti.

Ezgi e Ozgur sono infatti sbarcati su un’isola che in realtà il covo di pericolosi narcotrafficanti. Le famiglie dei due ragazzi sono molto in agitazione poiché non li vedono rientrare e non sanno che fine abbiano fatto.

I famigliari allertano anche la Polizia e tutti insieme iniziano delle concitate ricerche. Fortunatamente i due riescono a scappare dall’isola incolumi ed i componenti della banda vengono successivamente arrestati.

Mr Wrong, puntata in prima serata: la festa di Ebru complica tutto

Ezgi e Ozgur dopo la disavventura progettano di rilassarsi con una nuova gita in barca assieme agli amici Cansu, Deniz, Ozan e Levent.

Nemmeno questa volta però le cose andranno come previsto in previsione della festa di matrimonio di Ebru arriva anche Serdar.

L’uomo è amico dello sposo e in tal veste è stato invitato alla festa. Non solo, assieme a lui c’è anche la sorella Yesmin, che sarà una presenza scomoda per Ezgi. La presenza di Serdar e di Yasmin farà saltare la gita in barca progettata.

Mr Wrong, trame pomeridiane dal 15 al 18 giugno 2021: Yasmin sempre più vicina ad Ozgur

Emre viene a sapere da Gizem che desidererebbe occuparsi del locale e del suo astio per Ezgi che pensa voglia prendere il suo posto.

Tra Ezgi e Ozgur il legame che pare attrarli aumenta di intensità: i due al ritorno da Gucek si incontreranno sul loro pianerottolo e si saluteranno. Sincronicità anche nel giorno successivo quando Gizem li vedrà arrivare assieme al lavoro e scoppierà di gelosia!

Una tavolata a cui prendono parte anche Deniz, Ozan, Cansu e Ozgur è l’ennesima occasione per scatenare la gelosia.

Questa volta la causa sarà Yesmin che arriverà al pranzo e si fermerà a parlare ad Ozgur: Ezgi non potrà fare a meno di notare una grande intesa tra i due e per ripicca deciderà di accettare l’invito di Sedar.

Nel frattempo le madri dei due giovani tramano per allontanarli: la madre di Ozgur vuole far conoscere al figlio una ragazza del posto mentre la madre di Ezgi si presenterà a sorpresa dalla figlia con il solo risultato di far saltare la cena con Sedar.

Ozgur intanto, pensando che Ezgi sia a cena con il dottore porta a casa Yesmin ma le cose si complicheranno ulteriormente…

Per restare sempre aggiornati sulle vicende della soap con l’amato Can Yaman continuate a seguirci!