Mr Wrong, anticipazioni al 2 luglio 2021: Ozgur scopre la verità su Ezgi

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap turca con Can Yaman, in onda in prima tv su Canale 5: novità e trame!

Per gli appassionati della soap Mr Wrong è giunta una notizia che non farà molto piacere: la prossima settimana sarà l’ultima che permetterà di vedere la soap con doppio appuntamento in daytime e serale: scopriamo il cambio di palinsesto nei dettagli.

Mr Wrong, anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio: malintesi e riavvicinamenti

Ozgur nel cercare di scoprire chi gli ha fatto bloccare la licenza arriva al locale La Lou dove assiste alla scena di Serdar che mette al collo di Ezgi una collanina. L’equivoco lo porta a pensare che tra i due ci sia qualcosa ed Ozgur deciderà di lasciare la ragazza.

Ezgi è disperata ma le cose si complicano ulteriormente poichè Ozgur arriverà a pensare che Ezgi faccia il doppio gioco e la licenzierà. Questa idea gli nascerà dopo aver visto che la giovane si appresta a partecipare ad un’altra festa di compleanno a sorpresa organizzata dal dottore.

In realtà Ezgi non era a conoscenza del piano del dottore e si sfogherà con le sue amiche tornando poi dai suoi genitori a Bursa.

Ozgur però verrà a sapere che si è trattato solamente di un equivoco e tenterà di chiedere scusa a Ezgi, raggiungendola in tutta fretta a Bursa. Ezgi però è troppo ferita per ascoltarlo e gli dice di andare via.

Mr Wrong, trame al 2 luglio 2021: Ezgi va a lavorare dal malvagio Tolga

Nel frattempo il temibile Tolga proseguirà nel suo piano per impedire a Ozgur di aprire un nuovo locale e questa volta coinvolgerà proprio Serdar.

Anche Ezgi sarà coinvolta, ovviamente a sua insaputa, poiché inizierà a lavorare per la Red Dreams senza sapere che il proprietario è lo stesso Tolga.

Intanto le cose tra Cansu e Levent si complicano poiché l’uomo scopre che sua figlia ha acconsentito alla nuova storia d’amore del padre ma a patto che non si sposi né faccia altri figli. Levent chiederà una prima volta a Cansu di sposarlo ma mentre è ubriaco, ritrattando il mattino dopo.

In seguito ad uno scambio di analisi del laboratorio risulterà che Cansu sia incinta e Levent a quel punto dovrà parlare con la figlia e chiedere davvero a cansu di sposarlo

Mr Wrong, addio al doppio appuntamento? Cosa accade al palinsesto Mediaset

Mediaset ha preso una decisione che ha diviso l’utenza degli appassionati di soap turche. Dal 5 luglio infatti nello spazio pomeridiano arriverà una nuova serie turca, Brave and Beautiful, a partire dalle 14.45.

Il day time di Mr Wrong si fermerà dunque venerdì 2 luglio e la soap con Can Yaman ed Ozge Gurel proseguirà il martedì in prima serata sempre su Canale 5.

Per tutti i fan di Mr Wrong non resta che immergersi in questa ultima settimana di doppio appuntamento e continuare a seguirci per altre anticipazioni!

