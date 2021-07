La soap turca con la star Can Yaman cambia giorno e ci regala delle maxi puntate serali: ecco le anticipazioni dei prossimi episodi!

Mr Wrong cambia giorno e si piazza il martedì sera: ecco le anticipazioni delle puntate del 6 e del 13 luglio 2021!

Mr Wrong, anticipazioni puntata del 6 luglio: Ozgur capisce tutto sul complotto

Le avventure della soap turca molto amata dal pubblico cambiano posizione nel palinsesto di Canale 5, come vi abbiamo già anticipato.

Mediaset infatti ha deciso di cancellare il daytime per dare spazio ad un’altra produzione turca, Brave and Beautiful. La soap con protagonista can Yaman dunque vedrà la messa in onda dei restanti episodi concentrati in alcune prime serate piazzate il martedì sera a partire dalle 21.20.

Ecco dunque cosa vedremo nelle prossime due maxi puntate!

Nell’episodio del 6 luglio Ozgur verrà finalmente a capo della verità circa il complotto per impedirgli di ottenere la licenza del nuovo locale ma le cose si complicheranno per la povera Ezgi.

Tolga si è messo in testa che Ezgi abbia diffuso dati sensibili che riguardano l’azienda ed è intenzionato a denunciare la ragazza. Ozgur che apprenderà la cosa al suo locale cercherà di pensare a come scagionare Ezgi.

Insieme a Deniz ed Ozan cercherà di ottenere i filmati delle telecamere dell’hotel per poter dimostrare l’innocenza della Inal.

Nonostante un primo rifiuto della guardia complice di Tolga, alla fine Ezgi riesce ad ottenere i video dello studio legale da cui apparirà chiaro chi è il colpevole. Si tratta di Irem, che verrà dunque licenziata in tronco.

Mr Wrong, spoiler serale del 13 luglio 2021: Ezgi in carcere!

I problemi per Atasoy e soprattutto per la Inal però non sono terminati poiché nella puntata di martedì prossimo, 13 luglio la ragazza finirà addirittura in carcere!

Ezgi ha infatti subito un’accusa di frode aziendale. Serdar si è scagionato scagliando la colpa su Tolga, Irem ed Ezgi e la Inal è stata incarcerata.

Ozgur non sapendo cosa altro fare si autoaccuserà riuscendo solo a stare accanto alla ragazza durante la notte passata in carcere. L’indomani i due saranno però liberati ed il merito sarà proprio di Serdar.

L’uomo ha rivelato alla Polizia la totale colpevolezza di Irem e spera che in questo modo Ezgi possa tornare ad avere una buona considerazione di lui. L’uomo però non si ferma qui poiché metterà in atto un piano per complicare la vita di Ozgur.

Serdar infatti farà accadere strani incidenti al nuovo locale e inoltre Ozgur “beccherà” lui e Ezgi in un fitto dialogo…

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Mr Wrong continuate a seguirci!

