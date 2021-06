Mr Wrong, anticipazioni al 25 giugno 2021: Ezgi e Ozgur si fidanzano di nascosto!

Le puntate della nuova soap turca di Canale 5 con Can Yaman riscuotono un crescente successo tanto che ora sbarca anche in prima serata!

Molte saranno le sorprese nelle puntate dal 21 al 25 giugno 2021 di Mr Wrong – Lezioni d’amore, primo fra tutti l’atteso avvicinamento tra Ezgi e Ozgur, ma la storia non procederà molto serenamente…

Mr Wrong, prima serata di lunedì 21 giugno: Yesim complotta contro Ezgi

La nuova soap turca con can Yaman dopo un inizio incerto ha ripreso in poco tempo numeri di share di tutto rispetto facendo supporre di poter bissare il successo di DyDreamer sempre col bellissimo Can Yaman.

Proprio per tale motivo Mediaset ha deciso di giocare la carta della prima serata, promuovendo la soap Mr Wrong – Lezioni d’amore al lunedì sera. Doppio appuntamento quindi anche questo lunedì 21 giugno: il pomeridiano e il serale, a partire dalle 21.20.

Nell’episodio in prime time protagonisti saranno la bella Yesim e Irem che collaboreranno per cercare di scoprire cosa c’è davvero tra Ezgi ed Ozgur. I due infatti si recheranno a “La gabbia” ed oltre a spiare i due fidanzati, cercheranno anche di dividere Ozan e Deniz.

Nel frattempo i problemi deriveranno anche dall’intervento delle madri di Ozgur ed Ezgi che piomberanno improvvisamente a casa dei ragazzi.

Mr Wrong, puntate daytime pomeridiane prossima settimana: Ezgi rompe il patto

Yesim non si ferma nemmeno dopo la cena al locale e decide di tentare il tutto per tutto gettandosi tra le braccia di Ozgur a casa sua. In realtà il piano va in fumo ma Ezgi vedrà Ozgur ed Yesim abbracciati sul terrazzo ed equivocherà, andando su tutte le furie. A quel punto la ragazza deciderà addirittura di rompere il patto con Ozgur…

Nel frattempo a casa di Ozgur Sevim e Fitant tenteranno un rito particolare con alcune spezie da bruciare per liberare l’ambiente e l’amico dall’influenza di Ezgi. Purtroppo il tentativo non andrà a buon fine rischiando un incendio.

I due però non riusciranno a stare lontani ma tenteranno insieme di trovare una soluzione per evitare che le rispettive mamme si incontrino. Non sarà facile ma organizzando le giornate possono tentare..

Mr Wrong, anticipazioni dal 21 al 25 giugno: Ezgi ed Ozgu insieme ma..

La bella Ezgi e l’ambitissimo Ozgur non potendo più stare separati inizieranno una relazione ma ancora non lo vogliono rivelare. Nel frattempo però Nevin all’oscuro di tutto cercherà di convincere sua figlia Ezgi a lasciare sia l’appartamento sia il lavoro per poter tornare con Serdar.

Per Ozgur intanto i problemi al locale non sono ancora risolti: cercherà infatti di risalire all’identità di chi gli ha bloccato la licenza. Nel cercare di risalire al colpevole Ozgur arriverà però al La Lou dove una scena inaspettata lo colpirà: vedrà Serdar mettere al collo di Ezgi una collana e penserà che tra i due sia sbocciato l’amore..

Per non perdere nessuna delle prossime anticipazioni delle vostre serie tv preferite continuate a seguirci!