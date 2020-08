Chi è Mr. Rain? Età, amore e curiosità sul rapper di Fiori di Chernobyl

Scopriamo di più sul noto rapper italiano che ha ottenuto il successo, dopo aver rifiutato la partecipazione a X Factor, con il brano Fiori di Chernobyl

Mr. Rain è uno dei rapper più apprezzati nella scena musicale italiana. L’artista non è mai entrato in tendenza per il pubblico generalista, ma secondo le previsioni lo farà presto.

Conosciamo meglio questo artista, pronto a diventare uno dei volti di punta del rap!

Chi è il rapper Mr. Rain

Mr. Rain, il cui vero nome è Mattia Belardi, nasce a Desenzano, comune bresciano sul Lago di Garda, il 19 novembre del 1991, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Appassionato di musica sin da piccolo, al liceo inizia a scrivere le proprie canzoni utilizzando il nome d’arte con cui è diventato famoso.

Il suo primo mixtape esce nel 2011 e dà il via alla propria turbolenta carriera. Nel 2013, il rapper tenta la strada del talent show.

Dopo essere stato eliminato ai provini, grazie a un ripescaggio, ha la possibilità di entrare a X Factor. Decide, però, di declinare quest’opportunità, e di proseguire per la sua strada.

Parte quindi per il suo primo tour e apre i concerti di alcuni dei rapper più importanti della scena nazionale e internazionale. Il suo primo album, Memories, esce nel 2015.

Nel 2018 pubblica un nuovo album, Butterfly Effect. Nel 2020 si rilancia ad altissimi livelli con il singolo Fiori di Chernobyl.

Vita privata e curiosità

Il rapper è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 333mila follower.

Mr. Rain posta spesso scatti che lo ritraggono nei momenti della sua vita privata e sul set mentre gira i videoclip delle sue canzoni.

Per quanto riguarda la sua vita personale, non è chiaro se l’artista abbia un relazione in corso. Da ciò che trapela sui social, pare sia single.