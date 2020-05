Mr.False, la nuova serie con Can Yaman e Özge Gürel: trama e curiosità

Mr.False, la nuova serie con Can Yaman e Özge Gürel: trama e...

Mr.False è la nuova attesissima serie tv che vede protagonisti gli attori Can Yaman e Özge Gürel, già noti per Bitter Sweet

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a Mr.False!

Arriva Mr.False

Mr.False è una nuova serie tv con protagonisti i noti attori Can Yaman e Özge Gürel. I due amatissimi interpreti torneranno a far coppia in un telefilm romantico, dopo il grande successo ottenuto con la serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

La serie in questione, il cui titolo turco è “Bay Yanlış” è prodotta dalla Gold Film di Faruk Turgut e andrà in onda sull’emittente Fox Turchia, prima di arrivare in Italia.

Le riprese del telefilm, purtroppo, non sono ancora cominciate per via dell’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Coronavirus. Nonostante ciò, è già stata rivelata la trama della serie tv, che appassionerà il pubblico dopo averlo fatto con Bitter Sweet.

La trama della serie tv

In base a quanto riportato da Blasting News, i protagonisti della nuova fiction saranno ancora una volta Özgur (Can Yaman), un giovane molto ricco e agiato che decide di diventare barista, ed Ezgi (Özge Gürel), la sua vicina di casa.

I due giovani si rendono conto di avere una visione diversa dei sentimenti: l’uomo assume spesso atteggiamenti frivoli, ama divertirsi e non crede nell’amore, mentre la donna colleziona relazioni sbagliate, nonostante continui a desiderare una vita di coppia.

Tra i due nascerà un forte legame, che porterà Özgur a comprendere bene le dinamiche della situazione in cui si trova Ezgi, che è molto stanca di proseguire invano con la ricerca dell’uomo giusto.

Il giovane decide, così, di fornirle alcune dritte che possano aiutarla a rapportarsi con l’uomo che le piace. Con il trascorrere del tempo, però, mentre è impegnato a insegnarle tutte le tattiche necessarie da usare, si innamora della ragazza.