Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio confermato con l’80% dei voti. Matteo Salvini: “E una persona seria e leale”

Dopo la conferma del Movimento 5 Stelle, ora Luigi Di Maio si è affidato alla piattaforma Rousseau e promette una riorganizzazione completa

Il vice premier è stato confermato capo del Movimento 5 Stelle e ora ha inizio una ristrutturazione totale di procedure e ruoli.

Il consenso per Luigi di Maio da Rousseau

Luigi di Maio ha voluto essere riconfermato prima dai suoi del partito e poi dagli utenti, tramite piattaforma Rousseau. L’esito tra tutti gli iscritti alla piattaforma stessa è stata dell’80% – ovvero 44.849 persone che hanno votato.

Hanno votato contro il vice premier 11.278, ma non sono bastati per non “rinnovare” la fiducia:

“si è scritta una delle più belle pagine della storia di democrazia diretta”

Le parole di Luigi Di Maio

Ora Luigi Di Maio dopo questa doppia votazione, a seguito della grande delusione del dopo elezioni europee, si prepara a lavorare e cambiare totalmente ruoli ed organizzazione all’interno del partito:

“Tra qualche settimana conoscerete una nuova struttura”

Evidenziando di essere a lavoro per avviare una riorganizzazione completa del sistema, rendendo il suo partito “più vicino ai cittadini”

Un restyling completo che parte dai ruoli, dai compiti da assegnare ai vari collaboratori con deleghe sul piano ambientale, sanitario, economico, sociale e comunicativo:

“non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli”

Nelle prossime ore è già indetto un incontro con i consiglieri regionali e poi, a seguire, con i sindaci e avanti così con un’agenda fitta di riunioni a tappeto.

Il vice premier Matteo Salvini si è espresso in maniera favorevole a quanto sopra descritto: