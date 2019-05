Movimento 5 Stelle, riunione serrata per Luigi Di Maio: “Fiducia incassata”

Il Movimento 5 Stelle ha indetto una riunione serrata terminata a notte fonda, con la conferma per la fiducia a Luigi Di Maio. Come sono andate le cose?

La riunione del Movimento 5 Stelle tanto attesa è terminata proprio nel cuore della notte e il destino di Luigi Di Maio è stato scritto e confermato.

La riunione del M5S e la conferma di Di Maio

I gruppi congiunti del M5S hanno indetto una riunione che è andata avanti per tutta la notte, tanto da portare Luigi Di Maio nel credere ad un destino differente da quello sperato.

Al suo termine il vice premier ha incassato la fiducia della maggior parte dei presenti all’assemblea, come Alessandro Di Battista e Roberto Fico.

Francesco D’Uva ha commentato a caldo, come si evince da TGCom24:

“abbiamo deciso che il governo deve andare avanti”

Una riunione considerata, sotto vari aspetti, molto importante e fondamentale proprio per andare avanti nel Governo.

Le parole di Luigi di Maio silenziano il gruppo

Luigi Di Maio pone una domanda fondamentale ai suoi del partito:

“volete ancora sostenere questo governo?”

Evidenziano che il premier Conte avrebbe voluto avere una risposta in merito il prima possibile. Con la risposta tutto è stato confermato e si passa al lavoro – quello per andare avanti in armonia.

Di Battista si “scusa” con Di Maio per non essergli stato vicino e non averlo aiutato abbastanza.

Non solo, sempre durante la riunione si è chiesto che il voto su Rousseau venisse eliminato – dato non ancora confermato – proprio per evitare criticità e critiche da parte degli utenti.