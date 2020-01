Movimento 5 Stelle, lettere con le esplusioni: la resa dei conti di Luigi Di Maio

Nuova assemblea del Movimento 5 Stelle con espulsioni e resa dei conti con Luigi Di Maio. Ecco gli aggiornamenti

Luigi di Maio leader del Movimento 5 Stelle sta per arrivare a Roma dove è prevista una assemblea molto importante.

Nuove espulsioni dal M5s

Come si evince da Corriere, Luigi Di Maio sta per arrivare a Roma al fine di partecipare ad una riunione congiunta che vedrà la presenza di senatori e deputati.

Questo incontro sarà fondamentale per discutere non solo di quanto accaduto sino ad oggi, ma anche per verificare come andare avanti e quali le scelte da prendere.

Il punto principale della riunione sarà proprio quello dei rendiconti e delle esplusioni: molti parlamentari infatti chiedono al leader del M5s di fare chiarezza e di illustrare tutti gli obiettivi per il 2020.

Non solo, perché si evince che le lettere di esplusione da parte dei probiviri siano già state spedite ed entro la fine di questa settimana gli interessati potranno riceverla e leggerla. Oltre a questo si aggiungono i Parlamentari che hanno deciso di passare al Gruppo Misto per malumori che portano loro ad abbandonare tutto e cedere ad un altro partito.

L’effetto di esplusioni e addii da parte di molti parlamentari sarà oggetto di riunione, in corso questo pomeriggio a Palazzo Madama. Un altro dei temi che dovrà essere discusso riguarda la gestione del conto corrente dove devono essere versati i soldi delle restituzioni.

Come si evince sul quotidiano, questo conto è gestito nonché intestato da Luigi Di Maio e dai capigruppo: ma sembra che questa gestione non sia propriamente appoggiata da tutti.