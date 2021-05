Mourinho è ancora ricordato in Italia per la formidabile stagione avuta con l’Inter in cui vinse Scudetto, Coppa Italia e Champions League.

Josè Mourinho torna in Italia, è stato ufficializzato, infatti, il suo passaggio sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese arriverà a guadagnare 7 milioni di euro a stagione per 3 anni, bonus esclusi.

La prima grande stagione di Mourinho fu quella al Porto dell’annata 2003/2004

Ma chi è davvero Mourinho? Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera. L’uomo nasce a Setúbal, località costiera del Portogallo, il 26 gennaio 1963. Mourinho inizia l’avventura nel mondo del calcio da giocatore, non riuscendo però mai a sfondare.

Questo lo portò al ritiro a soli 24 anni per concentrarsi sulla sua nuova carriera da allenatore. Prima di quest’ultima però il portoghese trascorse 5 anni ad insegnare educazione fisica.

Dopo tanta gavetta, trascorsa nelle squadre di giovanili di Porto e Barcellona, nel 2000 arriva la sua prima grande occasione, quella di allenare il Benfica. Dopo quest’ esperienza Mourinho passa all’União Leiria, e poi tornerà al Porto dove vincerà i suoi primi trofei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

L’ultima esperienza dell’allenatore è stata con il Tottenham, in Premier League

Dopo una stagione con la squadra portoghese l’allenatore porterà a casa coppa di lega e campionato, arrivando addirittura a migliorarsi l’anno dopo vincendo la Champions League per la prima volta in carriera.

Quest’impresa valse le attenzioni della Premier League ed in special modo del Chelsea, squadra con cui il tecnico diventerà lo “Special One”. Dopo svariati trofei vinti con i blues Mourinho arriva all’Inter nel 2008 e riuscirà a compiere lo storico triplete vincendo tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Gli ultimi anni di Mourinho però con Real Madrid, Manchester United e Tottenham non sono stati dei più semplici per l’allenatore portoghese. L’obiettivo, infatti, è quello di rilanciarsi con la Roma costruendo un progetto duraturo e che porti qualche trofeo nella capitale. I guadagni previsti per ogni anno alla Roma sono da capogiro, aggirandosi attorno ai 7 milioni di Euro e tutti i tifosi si augurano che saranno un investimento per la squadra!