Motorizzazione, Patenti e Fogli Rosa: proroghe scadenze per l’emergenza Covid-19

La Motorizzazione in data 13 agosto ha ufficializzato le scadenze relative alle patenti ed ai fogli rosa con la Circolare n. 22208.

Le patenti in scadenza restano valide per 7 mesi o fino al 31 dicembre 2020, mentre per i fogli rosa c’è una proroga fino al 13 gennaio 2021 e i termini per sottoporsi agli esami da sostenere durante il lockdown restano sospesi.

È quanto chiarito dalla Circolare della Motorizzazione pubblicata in data 13 agosto.

Motorizzazione, proroga scadenza Patenti di guida

Le patenti di guida italiane (e in generale anche i documenti di identità e di riconoscimento) in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale (in conseguenza della modifica dell’art. 104 del d.l. 18/2020, apportata dall’art. 157, c. 7-ter del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77).

Le patenti con scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata e, almeno secondo le indicazioni generali del Ministero dell’Interno, si terrà conto della scadenza più favorevole, applicando l’una o l’altra disposizione.

Ai titolari di patenti comunitarie che circolano in Italia si applica esclusivamente la proroga prevista dal regolamento UE 2020/698.

Motorizzazione, proroga scadenza Foglio Rosa

Per quanto concerne le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del Codice della Strada (il Foglio Rosa), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, queste si intendono prorogate fino al 13 gennaio 2021, in base al decreto dirigenziale n. 268 del 12 agosto 2020.

Motorizzazione, proroga scadenze certificati ed autorizzazioni

Per quanto riguarda le altre scadenze prorogate al 90° giorno dalla fine della dichiarazione dello stato di emergenza (ad esempio per quanto riguarda le autorizzazioni, i permessi, i certificati, le concessioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020), il termine finale delle stesse resta al 29 ottobre 2020, nonostante lo stato di emergenza sia stato prorogato al 15 ottobre 2020.