MotherFatherSon, la serie Sky con Richard Gere: cast, trama e curiosità

MotherFatherSon arriva su Sky, la serie drammatica e thriller con protagonista il celebre attore hollywoodiano Richard Gere

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova serie tv di Sky, MotherFatherSon!

Arriva MotherFatherSon

A partire dall’8 giugno 2020 sbarca in prima serata alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv la serie tv intitolata MotherFatherSon. Il telefilm segna il debutto in televisione del mitico attore hollywoodiano Richard Gere.

Il celebre interprete aveva già recitato in tv all’inizio della sua carriera, ma soltanto parti minori in piccole produzioni. Adesso, torna sul piccolo schermo con un ruolo estremamente affascinante e complesso.

I primi due episodi della serie andati in onda l’8 giugno sono prodotti dalla BBC e distribuiti in Italia da Sky su Sky Atlantic e Now Tv, tutti i lunedì. La serie spazia dal dramma familiare al thriller psicologico ed è capace di approfondire temi diversi. Tra questi, le difficoltà di relazione tra genitori e figli.

La trama e il cast

La storia di MotherFatherSon è incentrata sul personaggio interpretato da Richard Gere, un miliardario proprietario del National Reporter, un’importante testata britannica. Assieme a lui, l’ex moglie Kathryn, interpretata da Helen McCrory, e il figlio trentenne Caden (Billy Howle), che erede designato dell’impero giornalistico del padre.

Sullo sfondo delle vicende che riguardano i membri di questa famiglia, il pubblico vede la scomparsa di un’adolescente, in qualche modo legata alla famiglia. Nel frattempo, sulla scena politica arriva una nuova candidata al ruolo di Primo Ministro, che Max deve decidere se appoggiare o no.

Oltre ai già citati Richard Gere, Helen McCrory (nota per il ruolo di Polly Gray nella serie televisiva Peaky Blinders prodotta da Netflix e di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter) e Billy Howle, fanno parte del cast della serie tv anche Sinéad Cusack, Joseph Mawle e Sarah Lancashire.