“La mossa dell’auricolare”. L’Isola dei Famosi, complotto contro Fariba? Quel terrificante indizio

Una svista o un piano ardito dai naufraghi nemici? Su Fariba Tehrani aleggia l’ombra di un infimo complotto.

Centodieci fan club parlano di lei, 33,8 mila persone la seguono sulle sue pagine social. È Fariba Tehrani, detestata dai naufraghi de L’Isola dei Famosi ma venerata dai fan italiani.

L’effervescente protagonista della quindicesima edizione del surviving game di Canale 5 è diventata un vero e proprio fenomeno social-mediatico. Un personaggio sui generis, dotato di grande allegria e autoironia.

L’Isola dei Famosi 2021, complotto ai danni di Fariba? Sui social trapela un’indiscrezione

Fariba Tehrani non può minimamente immaginare il complotto che i suoi compagni di avventura starebbero tramando alle sue spalle. Un amico di Giulia Salemi ha accusato i concorrenti del reality di aver attuato un vero e proprio complotto per far fuori la cinquantottenne iraniana.

La persona in questione avrebbe notato un modus operandi sospetto. A suo dire, tutti i naufraghi che nella scorsa puntata hanno mandato in nomination Fariba, avrebbero adagiato l’auricolare sulla sua foto. Il motivo? Far comprendere al naufrago successivo chi era stato nominato.

Su questo tema complottista non hanno lesinato parole i fan di Fariba Tehrani. Numerosi utenti di Twitter hanno dimostrato, prove video alla mano, la presunta strategia degli auricolari. Un complotto che starebbe diventando via via sempre più palese e inconfutabile.

🚨3 concorrenti , tutti e 3 nominano Fariba , tutti e 3 lasciano l’auricolare sulla sua foto .🚨#isola #faribona pic.twitter.com/P9LsFLEiUM — pri🦂 (@vers4ce_) April 22, 2021

Dicono che alle nomination mettevano l’auricolare sulla foto di fariba per fare vedere al concorrente dopo chi votare c’è il video de lo trovo te lo giro — chiara (@chiara33055274) April 23, 2021