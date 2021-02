Antonella Mosetti senza freni, si scaglia contro Antonella Elia.

Antonella Elia è una delle opinioniste più criticate di sempre.

“Attacca le donne”

Antonella Elia, una donna senza freni, sempre pronta a dire la sua senza alcun timore.

Si è sempre mostrata per quello che è, soprattutto in termini caratteriali.

Infatti è sempre stata criticata sia da altri personaggi pubblici e sia dal pubblico.

A volte ha degli atteggiamenti aggressivi, infatti ultimamente è stata attaccata con una lettera su DiPiù da Antonella Mosetti.

La showgirl ha trovato di pessimo gusto la lite tra Samantha De Grenet e l’Elia.

La De Grenet, recentemente ha passato un periodo difficile a causa della scoperta di un tumore al seno e ha affrontato le cure circa due anni fa.

Infatti la Mosetti ha accusato l’Elia di non avere delicatezza e di aver dimostrato per l’ennesima volta di essere:

“Una donna che attacca le donne”.

Antonella Mosetti “Mi sono vergognata”

La showgirl non ha trovato rispettoso le offese a Samantha per il suo aspetto fisico come ad esempio la frase “sei ingrassata”, ma Antonella Elia ha dichiarato che non era a conoscenza della sua malattia.

La De Grenet è apparsa indifesa di fronte alle gravi offese ricevute dall’attuale opinionista del Gf Vip.

La Mosetti afferma:

“Mi sono vergognata io che ti conosco, che con te ho lavorato”.

Inoltre, aggiunge che forse Mike Bongiorno aveva ragione a non sopportare l’Elia quando lavoravano insieme.

Antonella M. invita l’opinionista a prepararsi meglio la prossima volta, prima di accettare un ruolo dove è importante conoscere già i concorrenti all’interno della casa.

Poiché uno scivolone come quello con Samantha De Grenet potrebbe costarle molto caro.

Secondo la showgirl, l’Elia è davvero fortunata a ricoprire un ruolo così importante in un programma così noto, infatti le dice:

“Se tu capissi che un treno del genere difficilmente passa una seconda volta, ti comporteresti in maniera diversa”.

Sicuramente dopo queste dichiarazioni l’Elia risponderà a tono e non rimarrà in silenzio, in fondo questo è il suo carattere.