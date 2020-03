‘Morto per il Coronavirus’ Grave lutto per Cristina D’Avena: lo straziante addio...

Un grave lutto ha colpito in queste ore Cristina D’Avena. La voce iconica delle sigle dei cartoni Tv, ha commosso tutti con uno straziante addio sui social

Un grave lutto ha colpito in queste ultime ore Cristina D’Avena così come tanti volti noti della musica Italiana.

Il Coronavirus miete l’ennesima vittima. A dirci addio il celebre compositore di colonne sonore e musiche di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Parliamo di Detto Mariano, scomparso all’età di 83 anni a seguito di complicanze dovute al contagio da Covid-19, per il quale è stato ricoverato per due settimane in terapia intensiva in un Ospedale a Milano.

La cantante, devastata dalla perdita ha voluto dirgli addio con un commovente post sui social. Scopriamo di più.

Chi era Detto Mariano: la carriera

Classe 1937 e di origini marchigiane, ha composto musiche per i più grandi artisti dell’epoca passata, da Lucio Battisti a Mina, da Adriano Celentano a Don Backy.

Tra i grandi successi da lui composti, ricordiamo l’Immensità, Acqua Azzurra Aqcua Chiara, Mi ritorni in mente, e tanti, tanti altri.

Tra un successo e l’altro nel ’79 inizia a comporre sigle per cartoni animati, tra le quali è impossibile non ricordare Mazinga, Piccola Lulu, Astrogaga e inoltre due sigle per la celebre cantante Cristina D’Avena, parliamo di Il grande sogno di Maya, Il mio amico orsetto e Le avventure della dolce Katy.

Proprio quest’ultima ha voluto omaggiarlo con un post sui social con il quale ha commosso tutti (l’articolo continua dopo la foto):

Il commovente post di Cristina D’Avena sui social

Con un breve e commovente post, la celebre voce delle sigle dei cartoni animati ha voluto omaggiare il ricordo del compositore scomparso, con il quale ha avuto l’onore di collaborare agli esordi della sua carriera.

Ecco quanto scritto da Cristina D’Avena sul suo profilo Facebook:

‘Oggi si è spento il Maestro Detto Mariano, uno dei grandi compositori con cui ho avuto la fortuna di lavorare nei primi anni della mia carriera. A lui devo sigle indimenticabili come ‘Il grande sogno di Maya’ e ‘Le avventure della dolce Katy’. Ciao Detto, ci mancherai’

Di seguito il post d’addio pubblicato sui social poche ore fa: