Sebastiano Garofalo, morto il padre dei Cri Cri: cioccolatini simbolo di Torino

Le praline Cri Cri, deliziosi cioccolatini simbolo di Torino restano senza il loro creatore, Sebastiano Garofalo scomparso a 88 anni. Chi era e curiosità.

La pralina con nocciola tostata e ricoperta di confetti è una specialità tipica torinese conosciuta a livello mondiale. L’uomo che la rilanciò, Sebastiano Garofalo è scomparso a 88 anni, scopriamo qualche curiosità sulla sua vita ed i suoi Cri Cri.

I famosi Cri Cri e la lo storia

I Cri Cri sono una specialità torinese che si è diffusa come uno dei dolci tradizionali soprattutto in occasione delle festività natalizie.

La loro ricetta particolare ed il loro aspetto accattivante infatti li rendono anche molto belli esteticamente.

I Cri Cri sono palline di cioccolato tenerissimo con all’interno una nocciola tostata e ricoperti con piccole perline di confetti bianchissimi.

La loro origine risale al 1886 quando il pasticcere Giuseppe Morè li inventò per la prima volta a Torre Pellice.

Il cioccolatino venne poi prodotto ancora negli anni dal laboratorio Icaf di Torino ma pian piano abbandonata e caduta quasi nel dimenticatoio, sostituita da altri dolci e cioccolatini più tipici.

Merito di Garofalo fu proprio quello di riportare l’antica ricetta allo splendore originale rinominandola Cri Cri e portandola ad essere ormai annoverata tra le specialità tipiche piemontesi riconosciute a livello ufficiale.

Chi era Sebastiano Garofalo

Aveva 88 anni Sebastiano Garofalo e domani nella parrocchia Pilonetto sarà tenuta la funzione funebre a cui parteciperanno moltissime persone in ricordo del papà dei Cri Cri.

Sposato con Maria dal 1957 proprio l’amore per la moglie lo spinse a cercare un confetto speciale per l’occasione del loro matrimonio.

Scoprì così casualmente il laboratorio Icaf che ne produceva già un tipo a suo avviso innovativo e decise allora di investire nella sua produzione.

Da allora l’ascesa del Cri Cri sarà inarrestabile, e Sebastiano assieme alla moglie Maria creeranno a mano uno per uno i cioccolatini nel loro laboratorio di via Cerrione.

In breve tempo le praline ricoperte di confetti diventeranno una tradizione per la città di Torino ed anche il negozio adibito a rivendita, in via Moncalieri vedrà un grande successo.

Sebastiano e Maria hanno avuto tre figli che ora si occuperanno di portare avanti l’azienda in onore e ricordo del padre, anche attraverso la vendita online.