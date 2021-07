E’ morto a 86 anni, il noto attore, regista e sceneggiatore americano e padre di Tony Stark / Iron Man nel MCU.

Il celebre attore, Robert Downey Jr, piange la morte del padre.

Era un nome importante del cinema sperimentale degli anni 70, l’uomo era malato da tempo.

Chi era Robert Downey Sr.

E’ nato a New York ma aveva origini ebree lituane, irlandesi e ungheresi.

Ha lavorato in vari film come Putney Swope, satira sul razzismo, Pound, dove recita il figlio, Greaser’s Palace, versione comica della vita di Cristo.

Non è finita qui, perché ha recitato in vari piccoli ruoli importanti: Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin, Verso il sole di Michael Cimino, Boogie Nights – L’altra Hollywood e Magnolia di di Paul Thomas Anderson, The Family Man di Brett Ratner.

Suo figlio, decise di intraprendere la sua stessa strada, fino a diventare un attore di successo e fama internazionale.

Ma oggi Robert Downey Jr. piange la scomparsa di suo padre, morto a 85 anni il 7 luglio a New York.

Ad annunciare il triste evento, è stato proprio suo figlio.

Il post del figlio Robert Downey Jr.

L’attore ha scritto un lungo post su Instagram, spiegando anche che il padre era malato di Parkinson, da diversi anni.

E ha aggiunto anche delle parole davvero commoventi:

“Era un vero regista anticonformista ed è rimasto straordinariamente ottimista per tutto il tempo. Secondo i calcoli della mia matrigna, loro erano felicemente sposati da poco più di 2000 anni. Rosemary Rogers-Downey, sei una santa e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te“.

Come tutti potrete immaginare, il rapporto tra l’attore degli Avengers e il papà era davvero speciale.

Anche se il loro legame all’inizio era davvero complicato.

Robert Downey Jr. raccontò che il genitore già all’età di sei anni lo spinse a fumare marijuana.

Nonostante varie difficoltà, lui da adulto scelse di recitare con il padre in diversi film e da lì dopo poco tempo riuscì a diventare uno degli attori più famosi del mondo.

