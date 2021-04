L’annuncio ufficiale di Buckingham Palace. Il principe Filippo era stato ricoverato in ospedale all’inizio del mese scorso.

Il 16 marzo aveva fatto ritorno al castello di Windsor, dove questa mattina è deceduto.

Morto il principe Filippo

L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace. Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, si è spento questa mattina, alla soglia dei 100 anni.

“È con profonda tristezza che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in

lutto per la perdita”

si legge nel tweet ufficiale.

Il principe Filippo di Edimburgo, che aveva sposato la regina nel 1947, era stato ricoverato in ospedale all’inizio di marzo.

Il 16 dello scorso mese era stato dimesso ed era ritornato nella sua residenza al castello di Windsor, dove questa mattina è deceduto.

Chi era il principe Filippo

Figlio del principe Andrea di Grecia e di Alice di Battenberg, Filippo è nato nell’isola di Corfù il 10 giugno del 1921.

In Grecia Filippo rimase fino ai 18 mesi, fino a quando un colpo di stato non obbligò la sua famiglia a fuggire via.

Dopo l’abbandono e del padre e il ricovero della madre in una clinica psichiatrica, Filippo arrivò in Inghilterra ospite del nonno materno.

Quando re Giorgio VI visitò il college navale di Dartmouth con la moglie Elizabeth e le figlie Elisabetta e Margaret, Filippo fu scelto per scortare e intrattenere le principesse.

All’epoca Filippo aveva 18 anni, Elisabetta 13: i due s’innamorarono e cominciò una lunga corrispondenza epistolare, anche quando Filippo partì per la guerra.

Si sposarono il 20 novembre del 1947.