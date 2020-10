Mirko Toller, morto il 16enne affetto da atrofia muscolare. L’addio commosso di Checco Zalone

Il ragazzo aveva girato uno spot con il noto comico pugliese sulla Sma, atrofia muscolare spinale, da cui lui stesso era affetto.

Il messaggio commosso di Checco Zalone per l’ultimo saluto a Mirko Toller.

Lo spot con il comico pugliese

Era il 2016 quando lo youtuber, Mirko Toller, fu chiamato a girare uno spot con Checco Zalone. Al centro di quello sketch, tra il riflessivo ed comico, la lotta alla Sma, l’atrofia muscolare spinale da cui Mirko, all’epoca 12enne, era affetto.

Nello spot, che in breve tempo, aveva raccolto milioni di visualizzazioni, Zalone e Mirko erano i protagonisti di uno scambio di battute irriverente ed inaspettato. Uno sketch realizzato a favore dell’associazione nazionale Famiglie Sma. Una spinta a donare, non per la pietà verso i malati di atrofia muscolare, ma piuttosto, la voglia di far guarire i malati per aiutare a risolvere i problemi e rendere la vita più facile anche a chi gli sta intorno.

Il commosso saluto di Checco Zalone

“Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno”

è il messaggio lasciato dal comico a Mirko Toller, affetto da Sma, che proprio ieri è venuto a mancare.

Prima di girare lo spot con Zalone, Mirko Roller aveva già molto seguito sul canale Y0utube “Mirko e Linda show” su cui il 17enne e la sorella, Linda appunto, parlavano con leggerezza di serie tv e calcio.

L’atrofia muscolare, la malattia da cui era affetto Mirko, è una malattia genetica che intacca le cellule nervose del midollo spinale, da cui si diramano i “comandi” diretti ai muscoli e che consentono i movimenti.

Un neonato su 10mila è affetto da questa malattia, che è la causa genetica più comune di morte tra gli infanti.

Un messaggio di affetto e tristezza è giunto anche dall’associazione Famiglie Sma.

“Ciao Mirko, il tuo sorriso ci illuminerà per sempre”

si legge nel messaggio.