‘Morto per una crisi respiratoria’ Grave Lutto nella redazione di Zelig: morto il noto comico

Grave lutto nel mondo della televisione, si è spento improvvisamente il noto comico e insegnante di inglese: “Ti ho voluto sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio.”

Un grave lutto ha colpito il mondo delle televisione: si è spento, improvvisamente, all’età di 51 anni il noto comico e insegnante di inglese molto amato e seguito nel nostro Paese. Lo straziante messaggio di addio da parte dei colleghi a John Peter Sloan.

Addio a John Peter Sloan

La sua carriera ha avuto inizio da giovanissimo e, all’età di soli 16 anni, decide di lasciare la sua città natale per viaggiare per l’Europa come cantante e chitarrista. Negli anni ’90 approda in Italia e subito si innamora del bel Paese. Diviene noto soprattutto al pubblico milanese per alcuni spettacoli li educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig. Da quel momento ha rivoluzionato completamente il modo di insegnare l’inglese grazie alla sua vena comica e divertente. Non a caso, i suoi libri per imparare la lingua inglese sono i più venduti nel nostro Paese.

Non poche ore fa, è giunta la drammatica notizia riguardate John Peter Sloan: si è spento, all’ età di 51 anni, nella sua abitazione in Sicilia. Il comico e scrittore inglese pare abbia avuto una violenta crisi respiratoria. Per adesso non sono state divulgate molte notizie circa la sua morte. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da alcuni colleghi, affranti da questa perdita: ecco il loro messaggio di addio.

Il messaggio di cordoglio sui social

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da parte di alcuni colleghi. Maurizio Colombi ha scritto:

“Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb”

