Ex segretario del partito democratico, attualmente era parlamentare del gruppo politico Liberi e Uguali.

Lutto nel mondo della politica: è morto all’età di 71 anni Guglielmo Epifani, ex segretario generale della Cgil e poi del Partito democratico.

Epifani, classe ’50, era nato a Roma ed era stato il primo socialista a guidare la Cgil.

Iniziò la sua carriera proprio nella casa editrice del sindacato, poi passò alla federazione dei poligrafici. Nel 1990 entrò nella segreteria confederale e nel 2002 ne divenne il segretario generale.

L’11 maggio del 2013 è stato nominato, dopo le dimissioni di Bersani, Segretario reggente del Partito Democratico. Il 15 dicembre viene sostituito da Matteo Renzi.

“Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile”