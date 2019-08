Addio a Giovanni Buttarelli, il Garante Europeo sulla Privacy aveva 62 anni

Giovanni Buttarelli è morto all’età di 62 anni, dopo che ha svolto un ruolo chiave grazie alla sua professione di Garante Europeo sulla Privacy

Una grande perdita quella di Giovanni Buttarelli, Garante della privacy che ha lasciato questo mondo all’età di 62 anni. Ecco i dettagli della triste vicenda.

Chi era Giovanni Buttarelli

Era il Garante Europeo sulla Privacy, magistrato e nominato come guida dell’ente dal 2014.

Un uomo chiave e di grande rigore, che determinò l’approvazione del Gdpr – regolamento per la protezione dei dati personali dell’Unione Europea entrato in vigore nel 2018.

Ma non verrà ricordato solo per questo ma anche per il suo ruolo di Segretario Generale dell‘Autorità garante, per la protezione dei dati personali – dal 1997 sino al 2009. Dal 2009 sino al 2014 aveva ricorperto la carica di Garante aggiunto presso il Garante europeo per la protezione dei dati – come da nomina dell’Unione Europea stessa.

Un innovatore morto troppo presto

Morto all’età di 62 anni a Milano – questa notte – era un esperto mondiale di nuove tecnologie, privacy e dati personali – con un grande orientamento verso il futuro.

I colleghi hanno sottolineato che durante tutto il suo mandato in Europa, la sua partecipazione attiva ha contribuito a formare dei dibattiti – di stile internazionale – che hanno portato all’affrontare la visione globale di ogni tipologia di dato e meccanicismo.

Nell’ultimo periodo gli erano stati consegnati due premi prestigiosi ovvero lapp Privacy Leadership Award e l’Epic International Privacy Champion Award 2019.

Due riconoscimenti che vengono consengnati solo a chi promuove continuamente i diritti fondamentali alla privacy e protezione dei dati personali.