Lutto nel settore della moda, oggi 22 dicembre a Firenze, è deceduto Giorgio Gucci, il nipote di Guccio Gucci, fondatore della famosa griffe fiorentina.

La famosa casa di moda fiorentina fu creata nel 1921.

Lutto nel mondo della moda

A comunicare la notizia è la famiglia con una nota indirizzata alla stampa. Primo figlio di Aldo e Olwen Gucci, apparteneva alla terza generazione della famiglia Gucci.

Riferisce la Nazione di Firenze, quanto nella nota diffusa dalla stampa è riportato:

“È stato uno dei promotori della memorabile espansione della casa di moda fiorentina”.

Viene ricordato come un uomo amato da quanti lo conoscevano per la sua integrità e il suo spirito creativo. Giorgio Gucci in tutta la sua vita è stato un sincero sostenitore di una stirpe che ha portato il simbolo, lo stendardo della moda e dello stile italiano in tutto il mondo.

Il suo esordio fu a Roma nel prestigioso negozio di via Condotti, creato dal padre che lo avviò alla vita imprenditoriale di famiglia.

La moda italiana nel mondo

Nella vita ebbe varie passioni, come ricordano ancora oggi i suoi familiari, tra le quali l’amore per i cavalli.

Nei loro confronti Giorgio Gucci provava una forte empatia, che lo portava a curarli e allevarli nella residenza estiva di Monte Argentario (Grosseto).

La nota lo descrive come un “collezionista amante dl bello nelle cose effimere”, il cui gusto era fonte di creatività che infondeva nella produzioni della moda a brand Gucci.

È infatti Gucci è tutt’oggi uno dei marchi di moda più celebre e stimato a livello internazionale, con circa 300 negozi ufficiali aperti in tutto il mondo.

Durante il periodo in cui fu a capo dell’azienda, profuse la sua arte e la sua sensibilità creativa nelle sua creazioni. Nella nota data alla stampa Giorgio Gucci viene definito” viaggiatore instancabile e un padre di famiglia integrale”.