Fausto Gresini, l’ex pilota è deceduto dopo due mesi di lotta al Covid: l’annuncio del Team

Fausto Gresini era ricoverato dal 27 dicembre scorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Nella notte si è spento all’età di 60 anni Fausto Gresini, l’ex pilota e team manager della Gresini Rasing.

Gresini era stato ricoverato per covid il 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Qualche giorno dopo, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, era stato trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il suo calvario è durato poco meno di due mesi. Nella notte le sue condizioni sono peggiorate, fino al drammatico epilogo.

Nella serata di lunedì era arrivata la notizia del suo decesso, prontamente smentita.

Poi, questa mattina il drammatico annuncio è arrivato dal suo stesso team di lavoro.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

