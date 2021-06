Le speranze che potesse farcela erano ormai appese ad un filo debolissimo, che questa notte si è spezzato.

Non ce l’ha fatta Michele Merlo. Il giovane artista, che aveva partecipato ad Amici e ad X Factor è morto nella notte per una grave emorragia cerebrale, scatenata da una leucemia fulminante.

Il 28enne era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Neppure un intervento chirurgico d’urgenza era bastato a salvargli la vita.

Tanti i messaggi di solidarietà ed incoraggiamento che nelle scorse ore fan e personaggi famosi avevano scritto per lui.

Dopo la tragedia che ha colpito un ragazzo di talento e pieno di vita, restano la rabbia e la consapevolezza che forse avrebbe potuto salvarsi.

Il padre di Michele Merlo ha infatti raccontato che qualche giorno prima Michele si era recato al pronto soccorso di un ospedale della provincia a Vergato, perché accusava forti dolori al collo e placche alla gola, ma era stato rimandato indietro.

“Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Abbiamo un audio che mio figlio ha mandato alla morosa in cui dice sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola. Invece lui era stanco. Michele aveva due braccia così”